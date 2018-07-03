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Аналитики выяснили, как ищут сотрудников крупные компании и малый бизнес
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Аналитики выяснили, как ищут сотрудников крупные компании и малый бизнес 

Вологда.рф 3 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Большинство российских работодателей ведут поиск работников на специализированных сайтах. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса предпринимателей, который был проведен Аналитическим центром НАФИ в первом квартале 2018 года.
Как показал опрос, крупные компании ищут сотрудников через интернет порталы, такие как HH.ru и Avito.ru (41%). Специализированные сайты предлагают работодателю полную информацию о возможных сотрудниках, о личных качествах, образовании, опыте работы и так далее. Благодаря интернет-сервисам процесс подбора персонала сокращается, а это очень важно для крупных компаний, которым необходимо своевременно закрывать большое число вакансий.
Малые российские компании находят сотрудников путем нетвортинга, то есть через знакомых (26%). Это помогает работодателю довериться кандидату на вакансию.
Другие менее популярные способы поиска кадров — обращение в специализированные печатные издания (18%) или к бирже труда (16%).
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