РАНХиГС: стоимость 60% покупок в зарубежных интернет-магазинах не превышает €22

«61,4% от всех зарубежных транзакций приходится на покупки, стоимость которых не превышает €22», — говорится в документе.

Соответственно, 22,2% транзакций приходится на покупки стоимостью от €22 до €50 евро, добавили эксперты.