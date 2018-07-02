РАНХиГС: стоимость 60% покупок в зарубежных интернет-магазинах не превышает €22 

Стоимость 60% покупок, совершаемых россиянами в зарубежных интернет-магазинах, не превышает €22, сообщают авторы совместного исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Института Гайдара, опубликованное в свежем номере «Мониторинга экономической ситуации в РФ».
«61,4% от всех зарубежных транзакций приходится на покупки, стоимость которых не превышает €22», — говорится в документе.
Соответственно, 22,2% транзакций приходится на покупки стоимостью от €22 до €50 евро, добавили эксперты.