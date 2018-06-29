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В ФНС рассказали о самом молодом предпринимателе России
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В ФНС рассказали о самом молодом предпринимателе России 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Самому молодому предпринимателю в России 14 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Как стало известно, россиянин проживает в Москве и смог организовать бизнес в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
Ранее сообщалось, что самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок.
Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет, в который вошли трое россиян.
Как стало известно, в рейтинг попали основатель стартапа Visabot Артем Голдман, создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и фэшн-дизайнер Мария Казакова.
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