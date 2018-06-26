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Сталин и Ленин вызвали симпатию у россиян
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ВЦИОМ: И. Сталин и В. Ленин вызывают симпатию у россиян 

Агентство «Москва» 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
Российский император Николай II, а также основатель советского государства Владимир Ленин и его последователь Иосиф Сталин вошли в топ-3 рейтинга деятелей начала XX века, которые вызывают симпатии у россиян. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
«В топ-3 рейтинга деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, вошли Николай II (54%), И. Сталин (51%), В. Ленин (49%). Негативные эмоции они вызывают у 23%, 28% и 29%, соответственно», — пояснил В. Федоров.
При этом многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых членом Временного правительства Павлом Милюковым (70%), революционером Николаем Бухариным (56%), одним из лидеров Белого движения Антоном Деникиным (47%) и председателем Временного правительства Александром Керенским (43%). Об анархисте Несторе Махно и советском партийном деятеле Льве Троцком россияне склонны думать скорее отрицательно — о негативном отношении к ним заявили 58% и 46%, соответственно, о симпатии — 12% и 20%.
Также опрос показал, что основными источниками информации об истории Гражданской войны 1917-1922 гг. являются школы и вузы — этот вариант ответа выбрали 79% респондентов. Реже респонденты читают исторические книги и романы (48%), смотрят фильмы и сериалы (30%).
Исследование по теме отношения россиян к периоду Гражданской войны приурочено к выставке «Три цвета правды», которая проходит в Музее современной истории России до 9 сентября 2018 г.
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