Какие народы Европы могут исчезнуть через 100 лет

Уже к середине XXI века средняя продолжительность жизни в Европе может достичь 90 лет, а численность населения — увеличиться на 16 миллионов. Почему же тогда в Старом Свете эксперты всё чаще предупреждают о приближающемся демографическом суициде?

На гребне миграционный волны

Согласно прогнозу статистической службы Европейского союза , к 2040 году совокупное население 28 стран-членов объединения достигнет 528,6 миллиона человек. Это почти на двадцать миллионов больше, чем в 2015 году. Однако затем показатель начнёт постепенно уменьшаться и к 2080 году достигнет 518,8 миллионов — что, впрочем, всё же говорит о положительной динамике в перспективе 65 лет.

Впрочем, европейских учёных, журналистов и некоторых чиновников такое будущее пугает. Во-первых, потому что рост численности будет сопровождаться коренными демографическими переменами. Например, увеличением количества мужчин при неизменном числе женщин. Или постепенным старением населения. [С-BLOCK]

Уже сейчас молодых людей в возрасте от ноля до 24 лет в ЕС становится меньше, а тех, кому за 65, — больше. По данным Евростата, на долю молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет в 2006 году приходилось 12,6 процента, в 2017-м — 10,9. В то же самое время представителей возрастной группы 65-79 лет стало больше — 14 процентов вместо 12,7. В результате в 2014 году медианный возраст европейцев оказался равен 42,5, увеличившись на 4,5 года за 13 лет.

Ну а во-вторых, прогнозы Евростата, к сожалению многих, опираются на статистические тенденции, связанные с рождаемостью, смертностью и индексом фертильности, но не учитывают при этом миграционные потоки. Вместе с тем проблема переселенцев и беженцев — одна из самых насущных в Европе.

В последние годы в Старом Свете естественный прирост постепенно снижался. Миграционный, наоборот, рос. Важным с исторической точки зрения стал 1992 год, когда население Евросоюза за счёт мигрантов выросло больше, чем за счёт рождений. И в дальнейшем негативная тенденция продолжилась: например, в 2014 году естественный прирост составил 161 тысячу человек, миграционный — 929 тысяч.

И на грани вымирания

Венгрия, Латвия, Литва, Румыния и Сразу несколько мононациональных стран Европы можно отнести к «демографическими аутсайдерам», где на протяжении долгого времени наблюдается убыль населения. Преимущественно это странны бывшего советского блока: Болгария Хорватия , а также не состоящие в ЕС Сербия Украина . В них население, по данным Евростата, стабильно уменьшается на несколько процентов в год, а в количественном измерении — на десятки тысяч человек. Так, Латвия за период с 2006 по 2017 годы потеряла 277 тысяч человек, Литва — более 440 тысяч, Болгария — 527 тысяч.

При таких темпах, уверены в статистической службе ЕС, к 2080 году население Латвии и Литвы станет меньше почти на половину, Болгарии и Румынии — на треть, Хорватии и Венгрии — на четверть. [С-BLOCK]

Словакии, Чуть лучше ситуация в последние годы в Польше Эстонии и не входящих в Евросоюз Боснии и Герцеговине Молдавии — там показатель роста населения оказывается близок к нулю, из года в год колеблясь между отрицательными и положительными значениями. Однако и для них прогноз на долгосрочную перспективу не менее устрашающ. Так, население Эстонии через 60 с лишним лет сократится с 698 тысяч человек в 2015 году до 580 тысяч. Польши — с 19,6 миллиона до 14,77 миллиона человек, Словакии — 2,77 миллиона до 2,39 миллиона.

Испании, Италии и Тревожная ситуация складывается и в ряде других европейских стран. После начала 2010-х годов рост населения сменился убылью в Греции Португалии . В итоге к 2080 году греков может стать почти на два миллиона меньше, итальянцев — на 4,3 миллиона, португальцев — на полтора миллиона. [С-BLOCK]

Ложку дёгтя в общеевропейские перспективы добавляет и миграционный фактор. Сейчас доля женщин-иностранок, проживающих в той или иной стране ЕС, как правило, не превышает 10 процентов. Однако именно на них в таких странах, как Греция, Германия , Италия и Испания, приходится около 20 процентов всех родившихся детей. В целом при средней рождаемости у коренного населения 1,5 ребёнка на женщину у иностранок этот показатель составляет около 2,1 и равен минимальному уровню воспроизводства населения. А это говорит лишь о том, что в будущем доля мигрантов в Евросоюзе будет только увеличиваться, тогда как остальных — снижаться.

Если учесть, что демографические тенденции в Европе имеют фундаментальный характер и власти многих стран пока не принимают достаточных мер, чтобы переломить ситуацию, то можно с уверенностью говорить — убыль продолжится. Именно поэтому эксперты едины в своём мнении — через каких-то сто лет население Европы кардинально изменится, а народы, преимущественно населяющие страны Восточной Европы, окажутся на грани исчезновения.