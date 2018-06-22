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Кредиторами более половины государств ЕС оказались нерезиденты
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Кредиторами более половины государств ЕС оказались нерезиденты 

ТВ Центр 22 июня 2018
Фото: ТВ Центр
Согласно информации, опубликованной Статистическим управлением Европейского союза, основными кредиторами более половины государств ЕС являются нерезиденты — контролируемая ими доля уверенных долговых обязательств колеблется от 82,2 процента для Кипра до 12,2 процента для Мальты. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что, помимо Кипра, высокий показатель доли нерезидентов в структуре государственного долга наблюдается у Литвы (73 процента), Латвии (68 процентов), а также Словении, Австрии и Финляндии (по 67 процентов).
Вместе с тем подчеркивается, что наибольшими объемами госдолга своих стран в Швеции и Дании владеют финансовые компании.
К нерезидентам Статистическое управление Европейского союза относит граждан и компании из-за пределов экономического блока.
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