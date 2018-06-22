Рейтинг правительства снизился из-за бензина

ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ 11-17 июня и опубликованным в пятницу на официальном сайте организации, одобряло деятельность правительства в это время 44,7% респондентов, которым задавался вопрос, одобряют или не одобряют они в целом деятельность того или иного госинститута. Между тем исследование, проведенное 4-10 июня, фиксировало этот показатель на уровне 47,1%, а неделей ранее — 49,7%. Одновременно выросло число тех, кто заявил о своем неодобрении деятельности кабмина: с 32,7% (опрос 28 мая — 3 июня) до 38,5% (текущие показатели).

Также ВЦИОМ отмечает снижение оценок работы председателя правительства и президента РФ. Если по данным опроса начала июня деятельность премьер-министра одобряли 41,7% участников исследования, то среди ответивших на вопросы социологов 11-17 июня, таковых оказалось 38,5%. Показатели одобрения деятельности главы государства в эти периоды соответственно 77,1% и 72,1%.

"Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая — начале июня. Причина — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию", — комментирует данные этого опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Вторым фактором "усиления критичности населения" стало, по его мнению, предложение об изменении пенсионного законодательства.

"Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно, в условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение", — пояснил социолог, указав, что это "влияет на отношение к власти".

Не исключением в этом контексте стал и президент страны, "тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются", уточнил Мамонов.

Дальнейшее развитие ситуации, считает он, зависит преимущественно от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и грамотной информационной политики по разъяснению своего видения пенсионных изменений. "Понимание населением ситуации приведет к успокоению общественного мнения и обратной корректировке оценок", — убежден представитель ВЦИОМ.

Методика исследования

В инициативном опросе ВЦИОМ-Спутник принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 1 тыс. респондентов не менее чем в 80 регионах РФ . Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 7 тыс. респондентов).

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, — 1,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.