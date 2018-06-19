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Раскрыто отношение россиян к кредитам
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Социологи выяснили отношение россиян к кредитам 

РИА Новости 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
Потребительские настроения россиян с начала года остаются на стабильном уровне, но большинство (67%) все еще не считают нынешнее время благоприятным для оформления кредитов, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи подсчитали индексы потребительского и кредитного доверия. Оба показателя могут колебаться в пределах от 10 до 90 пунктов — чем выше значение, тем более благоприятным россияне считают нынешнее время для, соответственно, крупных покупок или кредитов.
"С начала 2018 года индексы потребительского и кредитного доверия стагнируют, при этом ситуация сегодня выглядит более оптимистично, чем два-три года назад. Майское значение индекса потребительского доверия (41 пункт) выше результатов аналогичных периодов 2015-2016 годов (33-34 п.), однако уступает докризисному показателю июня 2014 года (52 п.)", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным майского опроса, более четверти (29%) респондентов называют нынешний момент благоприятным для крупных приобретений. Но более половины (52%) россиян пока настроены в этом вопросе скептически, выяснил ВЦИОМ.
"В отношении кредитования настроения россиян сегодня также более позитивны, чем год-два назад: соответствующий индекс составляет 30 пунктов (в мае 2017 года — 26 п., в мае 2016 года — 20 п.). При этом большинство опрошенных (67%) по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживаются 18% респондентов", — указано в исследовании.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2012-2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.
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