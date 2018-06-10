Количество патриотов в РФ достигло рекорда века

92% россиян склонны считать себя патриотами России : это больше, чем в марте 2014 года, когда Крым был присоединен к РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ , поступившие в «Интерфакс»

Исследование в преддверии Дня России показало, что доля россиян, называющих себя патриотами, достигла максимума за последние 18 лет, большинство из них считают главным его проявлением любовь к стране.

Показательно, что 59% россиян считают, что быть патриотом означает «любить свою страну», а более трети респондентов (39%) полагают, что такое позиционирование означает «стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее», а почти каждый пятый опрошенный (19%) полагает, что это значит «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». Лишь 3% участников опроса считают, что патриотизм подразумевает умение не замечать недостатки.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов , комментируя данные опроса, сказал: «Эволюция патриотизма — это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно становится все более заметным в нашем обществе — формируется мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа».

В праздничных мероприятиях по случаю Дня России 12 июня намерены участвовать менее четверти респондентов (21%). Часть опрошенных в праздничные дни будет на даче или займется домашними делами. Еще четверть участников опроса планируют в эти дни работать.