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Количество патриотов в РФ достигло рекорда века
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Количество патриотов в РФ достигло рекорда века 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
92% россиян склонны считать себя патриотами России: это больше, чем в марте 2014 года, когда Крым был присоединен к РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в «Интерфакс».
Исследование в преддверии Дня России показало, что доля россиян, называющих себя патриотами, достигла максимума за последние 18 лет, большинство из них считают главным его проявлением любовь к стране.
Показательно, что 59% россиян считают, что быть патриотом означает «любить свою страну», а более трети респондентов (39%) полагают, что такое позиционирование означает «стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее», а почти каждый пятый опрошенный (19%) полагает, что это значит «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была». Лишь 3% участников опроса считают, что патриотизм подразумевает умение не замечать недостатки.
Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя данные опроса, сказал: «Эволюция патриотизма — это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно становится все более заметным в нашем обществе — формируется мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа».
В праздничных мероприятиях по случаю Дня России 12 июня намерены участвовать менее четверти респондентов (21%). Часть опрошенных в праздничные дни будет на даче или займется домашними делами. Еще четверть участников опроса планируют в эти дни работать.
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