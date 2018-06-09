Половина россиян не понимают смысла Дня России

Аналитическая служба Рамблера выяснила, что большинство жителей России почти ничего не знают о государственном устройстве страны.

Три важных для современной России события произошли в один день, но в разные годы. В 1990 году принята Декларация о суверенитете, в 1991 выбран первый президент новой державы, а с 1992 этот день стал праздничным выходным. Всё это произошло 12 июня.

Аналитическая служба Рамблера провела опросы среди своей аудитории, чтобы выяснить, что россияне знают об этой важной дате и государстве, которому исполняется 28 лет. Труднее всего соотечественникам далось понимание самого праздника, который с 2002 года лаконично зовется Днем России. Пользователей Рамблера спросили: «Известно ли вам, что означает праздник День России, который отмечается 12 июня?». Ответы были таковы:

• 53% знают точно;

• 22% не уверены, что правильно понимают суть праздника;

• 25% не знают ничего об этом дне.

На вопрос «Что произошло 12 июня 1990 года»? правильно ответили 61% пользователей: в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 25% опрошенных ошибочно предположили, что в этот день была принята Конституция РФ. 14% склонялись к тому, что это праздник избрания первого президента России.

Рамблер

Вопросы на знание административного устройства России показали, что 42% пользователей знают, что в состав Российской федерации входит в 85 субъектов. 23% россиян предположили, что их у нас всего 54. 35% опрошенных решили, что субъектов 82.

В продолжение темы, Аналитическая служба Рамблера выяснила, знают ли пользователи, сколько в составе России республик?

• 25% точно ответили, что их 22;

• 42% ошиблись, предполагая, что в России 15 республик;

• 33% так же оказались неправы, думая, что их 19.

О форме государственного правления в России мнения разделились: 52% считают, что мы живем в Президентской республике, 10% — что в Парламентской и только 38% пользователей были правы, сказав, что в Россия — Президентско-парламентская республика.

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