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Исследование: более половины россиян за год взяли кредиты
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Исследование: более половины россиян за год взяли кредиты 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более половины россиян (56%) за последний год воспользовались каким-либо кредитным продуктом, выше показатель был только в докризисные 2012 и 2010 годы, следует из майского исследования холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По итогам прошлогоднего опроса, займами пользовались 33% россиян. Кроме того, вернулось к докризисному уровню число россиян, которые выплачивают сразу несколько кредитов — 17% (3% в прошлом году).
Согласно исследованию, наибольшей популярностью как и раньше пользуются потребительские кредиты. Доля тех, кто пользуются этим продуктом составила 37% (против 22% в прошлом году). Деньги на неотложные нужды занимали 14% респондентов (в прошлом году 7%). Ипотечное кредиты брали за последний год 12% респондентов (в то время как в прошлом году 3%), а кредит на покупку автомобиля 11% (против прошлогодних 4%).
Самыми же активными заемщиками, согласно опросу, выступают респонденты от 25 до 44 лет. С ростом интереса россиян к займам изменилось и восприятие кредита. Если в прошлом году 54% россиян называли кредит «долговой ямой», то по результатам опроса в этом году 52% назвали кредит нормальным инструментом для повышения уровня жизни или необходимостью для совершения крупных покупок.
При этом теперь россияне стали более требовательны к условиям выдачи кредита. Так, 80% респондентов при выборе кредита в первую очередь обращают внимание на процентную ставку (в прошлом году 72%). Кроме того, вдвое — с 17% до 34% — выросло число заемщиков, которые обращают внимание на количество необходимых для оформления кредита документов.
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