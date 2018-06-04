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СМИ: Общий объём задолженности россиян вырос более чем на 5% в первом квартале
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СМИ: Общий объём задолженности россиян вырос более чем на 5% в первом квартале 

RT на русском 4 июня 2018
Фото: Карельские вести
Общий объём задолженности россиян вырос более чем на 5% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 4 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Больше всего исполнительных производств было возбуждено по постановлениям Госавтоинспекции — 15,4 млн  В денежном выражении почти половина всех долгов пришлась на кредиты — 1,8 трлн рублей.
На 1 апреля население было должно банкам 12,6 трлн рублей, из них 0,8 трлн — это просроченная задолженность перед действующими банками, заявил начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
По его словам, оставшийся 1 трлн — это долги перед ликвидируемыми кредитными организациями, а также ссуды, переуступленные коллекторам.
Ранее «Реальное время» сообщало, что задолженность жителей Оренбургской области выросла до 33 млрд рублей в первом квартале.
RT на русском: последние новости
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