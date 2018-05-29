Сколько россиян умирает на работе?

Согласно выводам Роструда , чаще всего на рабочем месте россияне умирают от болезней сердца. Ведомство составило список с наиболее распространенными причинами смерти на работе, написала газета «Известия»

Второе и третье места по популярности занимают самоубийства (4,26%) и отравления алкоголем (3,38%). По словам специалистов, это явление связано с высоким уровнем стресса на рабочих местах в России

За прошлый год от несчастных случаев (которые не имеют отношения к производству) было зафиксировано порядка 2,6 тысячи смертей. Этот показатель вырос в сравнении с предыдущим годом на 5%.

85% всех смертей на рабочих местах составляют смерти от различных заболеваний. 75% приходятся на болезни сердца, еще 8% на недуги, связанные с работой сосудов.

Наибольшим рискам подвержены мужчины. 39% мужского населения не доживает до пенсионного возраста. Около 32% случаев летального исхода связаны с потреблением спиртного.

В столичных поликлиниках открылись школы профилактики инфаркта, где посетителям расскажут о том, как предупредить развитие серьезных заболеваний сердца на ранней стадии.