В каком году на свете не останется русских

По данным Росстата, в 2017 году рождаемость в России упала почти на 11%. За тот год в стране родилось около 1,7 миллиона детей, что на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня (там он остался на прежнем уровне).

Хотя смертность в стране тоже за 2017 год снизилась, это не перекрыло естественную депопуляцию (убыль населения).

Сейчас в России проживают около 144 миллионов человек (поскольку это данные ООН , в них не включено население Крыма , около 2 млн человек). Население России сократится до 132 миллионов человек к 2050 году.

Город убивает

Александр Щербаков. Главной причиной сокращения населения многие демографы называют ускоряющуюся урбанизацию: сельская семья по объективным причинам многодетнее городской, объясняет тренды доктор экономических наук, профессор РАНХиГС

«Но считать урбанизацию полностью и единственно ответственной за депопуляцию России было бы однобоко. Хотя в целом городской образ жизни не поощряет людей заводить много детей, ситуация на селе сейчас такая, что живущие там россияне тоже не могу себе позволить многодетность. Село не только теряет население, оно одновременно деградирует в социально-экономическом плане. То есть причины снижения числа детей для горожан и селян разные, но в результате получается синэргия с негативным знаком», — сказал он «Ридусу».

При этом урбанизация является глобальным трендом, и в целом демографы считают этот тренд позитивным. Еще в средние века ходила поговорка «город делает человека свободным». Но все хорошо в меру, подчеркивает демограф.

«Урбанизация приносит положительные результаты лишь в том случае, если она не превращается в мегаполизацию. Мегаполисы — они как черные дыры, начинают высасывать человеческие ресурсы с остальной территории страны, приводя к нарастающему социально-экономическому разрыву между различными регионами. И это процесс часто идет по нарастающей. В странах третьего мира, в том числе в России, мы видим именно мегаполизацию», — говорит он.

В феврале 2016 года миллиардер Олег Дерипаска предложил решить эту несправедливость весьма радикальным способом: выселить из столицы часть «понаехавших».

«Воронка, которая создана во времена сырьевого бума, которая затянула, — ее не будет. И с Москвой надо серьезно подумать, не расширять ее, а расселять», — посоветовал тогда владелец «Русала».

Вот так они и вымерли

До каких же пределов может продолжаться тенденция на депопуляцию? Если считать чисто математически, а демография — наука точная, то ровно через два столетия (в 2200 году) Россия превратится в огромную безлюдную пустыню.

«Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире: мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», — прогнозировал в январе глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ridus.ru

Разумеется, в буквальном смысле Россия не станет безлюдной никогда — вот только те люди, которые через 200 лет будут жить на ее территории, генетически и культурно не будут иметь никакой связи с русским этносом.

Двести лет — совсем не такой долгий срок. Ведь мы сейчас воспринимаем события 200-летней давности — войну с Наполеоном, например — почти как современность. Представьте, что двести лет назад Россию полностью населяли бы народы, для которых русский язык, русская история и русская культура являлись совершенно чужими.

Государственные органы размножения

К счастью, не всегда правильно переносить математические формулы на социальные процессы, поправляет Щербаков. Никто ведь не горит желанием оказаться «последним из могикан» — то есть, из россиян…

«Стремление иметь потомство заложено в человеческий инстинкт. Человек — существо социальное, он не может жить в гордом одиночестве. Поэтому процессы депопуляции и роста населения идут циклически. Мы это видели даже на жизни одного поколения: с 1990-х по начало 2000-х годов население России сокращалось, затем в течение полутора десятилетий наблюдался рост рождаемости, а последние пару лет сокращение рождаемости возобновилось», — напоминает эксперт.

Если государственная демографическая политика соответствует социально-биологическому инстинкту человека, то на выходе получается позитивная синэргия в виде переполненных детских садов. Однако такая политика должна заключаться не только в призывах «плодиться и размножаться» (хотя само по себе это тоже не лишнее), а в реальной, материальной составляющей.

В России сейчас в призывах недостатка нет, в том числе с самого высокого уровня. Здесь ситуация, как в позднесоветском анекдоте: «Мы уже начирикались, теперь поклевать бы чего-нибудь». Люди, в конце концов, не кролики…

Нам не жить друг без друга

Когда изучаешь демографические тенденции, порой возникает вопрос: депопуляция, вымирание населения — с эмоциональной точки зрения это в самом деле выглядит катастрофой. Но если занять сухую, бездушную, сугубо экономическую позицию — то не является ли снижение населения благом для страны? Ведь чем меньше в ней живет людей, тем ниже безработица, меньше нагрузка на социальную сферу, на инфраструктуру, на экологию, наконец.

Такой подход в корне неверен, опровергает Щербаков.

«В рыночной экономике рост населения автоматически означает рост производства товаров и услуг. Люди живут для того, чтобы обслуживать друг друга. Каждый следующий цикл экономики требует большего количества рабочих рук. Чем нас больше на рынке, тем боше товаров и услуг, тем выше конкуренция, тем выше качество жизни», — говорит он.

Покажи мне свои мотивы

Чтобы больше рожать, люди должны поверить в будущее, убеждена председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина

«Почему-то никому в России, кроме меня и еще небольшой группы демографов в странах ОЭСР, не приходит в голову, что рождение детей для родителей — это не способ решить социальные и демографические проблемы нации. Это с их стороны акт самоотвержения, потому что рождение ребенка автоматически снижает благосостояние семьи. То есть мотивация у будущих родителей не материальная, а социальная», — сказала она ранее «Ридусу».

Часть семей сознательно соглашается на бедность ради счастья слышать в доме детские голоса. Другая часть семей становится многодетной из-за низкого уровня образования, незнания основ контрацепции или просто потому, что им всё «по барабану» и дети у них растут, как трава.

Но для государства между первыми и вторыми нет никакой разницы, потому что государству важна статистическая цифра прироста населения, а не мотивы, по которым этот прирост происходит, подчеркивает Халтурина.