Названы самые бюджетные летние курорты

Специалисты составили рейтинг самых бюджетных в мире курортов. Для этого были проанализированы средние цены на авиабилеты и проживание.

Так, наиболее выгодными оказались курорты Абхазии . В среднем стоимость путешествия на двоих обойдется в 1396 долларов. В эту сумму входит авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт.

Грузия, Албания, Румыния, Польша, Болгария и Кроме того в первую десятку попали Турция Черногория . А среди внутренних направлений дешевле всего россиянам обойдется отдых на побережье Азовского моря и Краснодарский край

Ранее «СП» писала, что российский турпоток в Анталью растет феноменальными темпами. За первые четыре месяца 2018 года в этом курортном городе на юге Турции побывало на 60 процентов больше туристов из России , чем за аналогичный период 2017 года. По прогнозам, Анталья примет в этом году от 12 до 14 миллионов отдыхающих из-за рубежа, и заработает на них 11−12 миллиарда долларов.