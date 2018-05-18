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Названы самые бюджетные летние курорты
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Названы самые бюджетные летние курорты 

Свободная пресса 18 мая 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Специалисты составили рейтинг самых бюджетных в мире курортов. Для этого были проанализированы средние цены на авиабилеты и проживание.
Так, наиболее выгодными оказались курорты Абхазии. В среднем стоимость путешествия на двоих обойдется в 1396 долларов. В эту сумму входит авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт.
На второй строчке рейтинга разместили Азербайджан, где средняя стоимость отдыха равна 1602 доллара. Третье место за Вьетнамом — 1608 долларов, пишет "Экономика сегодня".
Кроме того в первую десятку попали Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша, Болгария и Черногория. А среди внутренних направлений дешевле всего россиянам обойдется отдых на побережье Азовского моря и Краснодарский край.
Ранее «СП» писала, что российский турпоток в Анталью растет феноменальными темпами. За первые четыре месяца 2018 года в этом курортном городе на юге Турции побывало на 60 процентов больше туристов из России, чем за аналогичный период 2017 года. По прогнозам, Анталья примет в этом году от 12 до 14 миллионов отдыхающих из-за рубежа, и заработает на них 11−12 миллиарда долларов.
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