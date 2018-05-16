Как за последние 5 лет в Воронежской области менялся размер средней зарплаты

За это время оплата труда в среднем выросла на 10 тыс. рублей. В Воронежской области за последние пять лет средняя заработная плата стала больше почти на 10 тыс. рублей. С самого низкого показателя в 19,3 тыс. рублей, который был зафиксирован в феврале 2013 года, к настоящему моменту она достигла почти 29,5 тыс. рублей, приводит цифры Росстат . Однако, разрыв с общей картиной по стране и, в частности, по Центральному федеральному округу — остаётся. Пять лет назад, в течение 2013 года средняя номинальная зарплата воронежцев установилась в пределах 20 — 23 тыс. рублей и ниже в последующие годы больше не опускалась. Эти цифры, конечно, не догоняли общероссийский показатель в 26 — 30 тысяч рублей, но в то время у ряда других регионов дела обстояли хуже. В Брянской, Тамбовской, Липецкой, Ивановской, Тамбовской и Орловской областях средняя заработная плата в течение года колебалась в районе 16 — 22 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за последние годы из всех перечисленных регионов — только Липецкой области удалось выйти на один уровень динамики роста средних зарплат с нашим краем. Вплоть до начала 2018 года остальные участники списка так и остались «аутсайдерами» рейтинга ЦФО. «Богачами» в топе были тогда, и остаются сейчас — Москва Московская область . У жителей столицы средние зарплатны варьировались в пределах 48 — 59 тыс. рублей, у жителей области — эти цифры составляли около 32 — 36 тыс. рублей и были близки средним показателям по Центральному федеральному округу: 32 — 37 тыс. рублей. В 2014 году в Воронежской области средняя номинальная зарплата установилась в пределах 23 — 24 тыс. рублей. В целом по стране эта сумма составляла около 29 — 33 тыс. рублей, а в ЦФО — за год менялась с 35,5 до 41 тыс. рублей. На следующий год средний уровень зарплаты в регионе вырос до 24 — 25 тыс. рублей. Но даже при этом угнаться за цифрами по стране не удалось — тогда средний заработок россиян составлял уже 30 — 35 тыс. рублей. В ЦФО же, за счёт «богатых москвичей», суммы и вовсе выросли до 37 — 42 тыс. рублей.

В 2016 году в размере оплаты труда воронежцев произошёл небольшой рывок: средний показатель в течение года поднялся до 26 — 28 тыс. рублей. Для сравнения у «зарплатных аутсайдеров»: в Брянской, Тамбовской, Ивановской, Костромской и Орловской областях — цифры варьировались в пределах 19 — 24 тыс. рублей. По стране в тот год сумма уже установилась в районе 32 — 38 тыс. рублей. В ЦФО же была ещё выше — 39 — 47 тыс. рублей. По итогам прошлого года Воронежская область заняла 49 строчку рейтинга зарплат. Тогда в регионе средний заработок установился в пределах 27 — 29 тыс. рублей. Россияне же в целом, по оценкам аналитиков, получали около 34 — 41 тыс. рублей. А усреднённый показатель жителей ЦФО составлял около 41 — 51 тыс. рублей. В этом году эксперты также наблюдают в Воронежской области рост оплаты труда. По данным на апрель этого года, средний заработок вырос уже до 29,5 тыс. рублей. Однако разрыв с цифрами среди всех регионов страны (39 — 40 тыс. рублей) и, в частности, ЦФО (47 — 51 тыс. рублей) — продолжает оставаться весьма заметным.