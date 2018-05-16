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Исследование: Треть москвичей готова потратить на летний отпуск до 156 тыс. руб.
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Исследование: Треть москвичей готова потратить на летний отпуск до 156 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Треть москвичей готова потратить на летний отпуск от 78 тыс. руб. до 156 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила представитель международного туристического сервиса momondo в России Ирина Рябовол со ссылкой на исследование, проведенное по заказу компании.
«По данным исследования, в этом году большинство москвичей рассчитывают потратить на отпуск 78-156 тыс. руб. Такой бюджет планируют почти треть (31%) жителей столицы. Чуть меньше — 27% — надеются уложиться в сумму 39-78 тыс. руб. Приверженцев более дорогого отпуска (156-390 тыс. руб.) оказалось значительно меньше — 19%», — сказала И. Рябовол.
Она отметила, что ежегодный туристический опрос momondo показал, что почти половина респондентов из Москвы (43%) предпочитают тратить деньги на путешествия. «Москвичи стали более ответственно относиться к планированию поездок. Кроме того, среди жителей столицы все отчетливее проявляется интерес к сознательному туризму», — пояснила представитель компании.
Исследование было проведено по заказу momondo в 2018 г. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.
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