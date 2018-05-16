Исследование: Треть москвичей готова потратить на летний отпуск до 156 тыс. руб.

«По данным исследования, в этом году большинство москвичей рассчитывают потратить на отпуск 78-156 тыс. руб. Такой бюджет планируют почти треть (31%) жителей столицы. Чуть меньше — 27% — надеются уложиться в сумму 39-78 тыс. руб. Приверженцев более дорогого отпуска (156-390 тыс. руб.) оказалось значительно меньше — 19%», — сказала И. Рябовол.

Она отметила, что ежегодный туристический опрос momondo показал, что почти половина респондентов из Москвы (43%) предпочитают тратить деньги на путешествия. «Москвичи стали более ответственно относиться к планированию поездок. Кроме того, среди жителей столицы все отчетливее проявляется интерес к сознательному туризму», — пояснила представитель компании.

Исследование было проведено по заказу momondo в 2018 г. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.