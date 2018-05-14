Рынок ипотеки может упасть из-за «демографической ямы»

По прогнозу «Эквифакса», в 2027 году из-за демографии число банковских клиентов самой активно кредитующейся сейчас возрастной группы 25-34 лет упадет на 43 процента. В разрезе непосредственно кредитования это означает его снижение в среднем на 12-13 процентов, говорится в исследовании. Наибольшее падение ожидает ипотеку -17 процентов, полагают аналитики.

Пока рынок ипотеки рекордно растет на фоне снижения процентных ставок. В 2017 году объем выданных ипотечных кредитов вырос на 37,2 процента, говорится в материалах ЦБ . Средневзвешенная процентная ставка по ним впервые перестала быть двузначной.

По мнению управляющего директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона Павлова, при стабильной экономике рынок будет расти на 15-20 процентов в ближайшие год-два, средняя ставка опустится за это время до 8,5 процента. В десятилетней перспективе демографическая «яма» повлияет на рынок кредитования, но масштабы этого влияния могут быть не столь значительными из-за изменения портрета заемщика, полагает Павлов.

Компенсирующим фактором станет рост популярности кредитных продуктов в нишевых возрастных сегментах: банки начнут конкурировать в борьбе за молодых заемщиков, считает зампред правления и руководитель кредитно-операционного блока банка «ДельтаКредит» Денис Ковалев . «Еще одним фактором, который повлияет на расширение аудитории, станет увеличение пенсионного возраста, продолжительности и качества жизни — в связи с этим возрастной порог заемщика может быть сдвинут на несколько лет», — допускает он. Таким образом, максимальный возраст для ипотечного кредитования все больше будет тяготеть к 65 годам, а минимальный — к 20 годам.

Средняя ставка по жилищному кредиту может опуститься за один-два года до 8,5 процента