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Рынок ипотеки может упасть из-за «демографической ямы»
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Рынок ипотеки может упасть из-за «демографической ямы» 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
По прогнозу «Эквифакса», в 2027 году из-за демографии число банковских клиентов самой активно кредитующейся сейчас возрастной группы 25-34 лет упадет на 43 процента. В разрезе непосредственно кредитования это означает его снижение в среднем на 12-13 процентов, говорится в исследовании. Наибольшее падение ожидает ипотеку -17 процентов, полагают аналитики.
Пока рынок ипотеки рекордно растет на фоне снижения процентных ставок. В 2017 году объем выданных ипотечных кредитов вырос на 37,2 процента, говорится в материалах ЦБ. Средневзвешенная процентная ставка по ним впервые перестала быть двузначной.
По мнению управляющего директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона Павлова, при стабильной экономике рынок будет расти на 15-20 процентов в ближайшие год-два, средняя ставка опустится за это время до 8,5 процента. В десятилетней перспективе демографическая «яма» повлияет на рынок кредитования, но масштабы этого влияния могут быть не столь значительными из-за изменения портрета заемщика, полагает Павлов.
Компенсирующим фактором станет рост популярности кредитных продуктов в нишевых возрастных сегментах: банки начнут конкурировать в борьбе за молодых заемщиков, считает зампред правления и руководитель кредитно-операционного блока банка «ДельтаКредит» Денис Ковалев. «Еще одним фактором, который повлияет на расширение аудитории, станет увеличение пенсионного возраста, продолжительности и качества жизни — в связи с этим возрастной порог заемщика может быть сдвинут на несколько лет», — допускает он. Таким образом, максимальный возраст для ипотечного кредитования все больше будет тяготеть к 65 годам, а минимальный — к 20 годам.
Средняя ставка по жилищному кредиту может опуститься за один-два года до 8,5 процента
Проникновение ипотеки в России, составляющее сейчас шесть процентов ВВП, будет расти и приближаться к уровню развитых стран, прогнозирует Ковалев. Но когда-то должна наступить стабилизация: рост на 30-40 процентов в год не может быть бесконечным, отмечает он.
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