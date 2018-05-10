Исследование: Почти 70% россиян регулярно откладывают деньги на отпуск

«Ежегодный туристический опрос показал, что более четверти респондентов в России (28%) предпочитает тратить свободные деньги на путешествия. При этом 68% регулярно откладывают средства, чтобы накопить нужную сумму на отпуск. Почти половина участников опроса экономит на покупках и развлечениях, а 22% даже берут подработки, чтобы позволить себе очередное путешествие. В поездках же большинство предпочитает тратить как можно меньше на покупки (48%) и аренду авто (43%)», — рассказала И. Рябовол.

При этом только 18% респондентов готовы сократить расходы, связанные с экскурсиями и осмотром достопримечательностей, отметила она. «Вероятно, для многих россиян культурная составляющая все же играет важную роль на отдыхе», — уточнила И. Рябовол.

По ее словам, большинство россиян рассчитывают потратить на отпуск от 39 тыс. руб. до 78 тыс. руб.

«Такой бюджет планируют более четверти (28%) наших соотечественников. Чуть меньше — 26% — надеются уложиться в сумму 7,8-39 тыс. руб. Приверженцев более дорогого отпуска (78-156 тыс. руб. или 156-390 тыс. руб.) по сравнению с прошлым годом стало меньше. При средней заработной плате по России в 40,4 тыс. руб. (по данным Росстата за февраль 2018 г.) получается, что россияне закладывают на отпуск от одного до двух месячных окладов», — сообщила И. Рябовол.

Исследование было проведено по заказу momondo в 2018 г. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.