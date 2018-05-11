Есть ли секс после 65?

По данным проведенного в США опроса, о своей активной половой жизни сообщают две пятых опрошенных людей в возрасте от 65 до 80 лет, однако эта тема обсуждается крайне редко.

Как показывает недавний опрос, секс является не только занятием для молодых и беззаботных, но и ключевой составляющей жизни взрослых в преклонном возрасте — таким образом сложившееся представление о том, что половая активность затухает по мере приближения пенсии, оказывается неверным.

Опрос, проведенный в США , показал, что 40% лиц в возрасте от 65 до 80 лет сообщают о своей сексуальной активности, причем более половины тех, у кого есть партнер, признаются в испытываемых ими моментах истинной страсти.

«Нужно признать, что секс и сексуальное здоровье очень важны для здоровья и хорошего самочувствия пожилых людей, однако эта тема не привлекает к себе большого внимания», — говорит доктор Эрика Солуэй (Erica Solway) из Мичиганского университета, которая принимала участие в исследовании.

По ее словам, это может объясняться тем, что либо сами люди, либо медицинские работники предпочитают не обсуждать эту проблему. «Мы подумали, что это единственный способ лучше разобраться в этом вопросе с точки зрения пожилых людей», — говорит она.

Выводы данного исследования, которое является частью проводимого университетом Национального опроса по здоровому старению, основаны на онлайн-ответах примерно одной тысячи участников в возрасте от 65 до 80 лет, жителей разных штатов. Исследование финансировалось центром Michigan Medicine — который входит в состав университета — а также AARP, группой, занимающейся вопросами старения.

Результаты показывают, что 84% мужчин и 69% женщин в возрасте от 65 до 80 лет считают секс важным компонентом отношений в любом возрасте, при этом чуть более половины мужчин и чуть более трети женщин сообщают о своей половой активности — хотя исследование не уточняет, что именно под этим подразумевается. «Мы хотели, чтобы люди определили это на свое усмотрение», — говорит Солуэй.

О своей серьезной заинтересованности в сексе сообщили 12% женщин и более 50% мужчин. Между тем число мужчин, которые были «чрезвычайно или очень» довольны своей сексуальной жизнью, оказалось меньшим по сравнению с числом женщин.

Еще одним ключевым фактором был возраст. В возрастной группе от 76 до 80 лет о сексуальной активности сообщила только четверть опрошенных по сравнению с 46% людей в возрасте 65-70 лет.

По словам авторов исследования, доклад показывает, что, хотя секс важен для многих пожилых людей, эта тема редко обсуждается как с партнерами, так и с профессионалами в сфере здравоохранения: лишь 17% участников опроса за последние два года поднимали эту тему в беседе с врачом, хотя почти две трети опрошенных говорят, что не прочь поговорить об этом с профессионалом.

«Такие разговоры часто не случаются потому, что у людей может не быть с этим проблем, но, скорее всего, это происходит потому, что врачи ожидают, что их пожилые пациенты сами начнут разговор», — говорит Солуэй.

По словам Солуэй, более активное обсуждение этой темы имеет важное значение не в последнюю очередь и по той причине, что способно повысить уровень тестирования и осведомленности об инфекциях, передаваемых половым путем. Согласно данным по Великобритании, у пожилых людей все чаще диагностируют инфекции, подобные хламидиозу.

Более того, 18% мужчин и 3% женщин в возрасте 65-80 лет сообщили о том, что в течение последних двух лет принимают лекарственные препараты или специальные добавки для улучшения сексуальной функции. «Здесь нельзя исключать возможности взаимодействия с другими лекарствами, которые они принимают», — говорит Солуэй.

Общение с врачами может иметь и ряд других преимуществ: недавние исследования показали, что, хотя секс в пожилом возрасте, по всей видимости, является профилактикой от сердечно-сосудистых проблем у женщин, в случае мужчин все наоборот.

Лесли Картер (Lesley Carter) из организации Age UK говорит, что нынешнее исследование перекликается с выводами, полученными в Англии , и что настало время избавиться от стереотипов и ложных представлений о сексе в преклонном возрасте. Она также указывает на важность того, чтобы медики затрагивали эту тему в своих беседах с пациентами:

«Будучи молодыми людьми, мы знаем, что при недостатке [секса] человек чувствует себя несчастным, но ведь то же самое верно в отношении пожилых людей. Думаю, что мы, как общество, должны согласиться с тем, что пожилые люди имеют такое же право на здоровую сексуальную жизнь — потому что главными адресатами связанных с сексом рекомендаций всегда являются молодые люди».

Профессор Джози Тетли (Josie Tetley) из Университета Манчестер Ментрополитан, которая работает с английскими исследованиями этого вопроса, однако не принимала участия в последнем опросе, разделяет эту точку зрения.

«Научно обоснованные данные английского продольного исследования старения, показали, что секс и близость являются важными проблемами старения», — говорит она.

«Тем не менее, в наших исследованиях признается тот факт, что секс и интимность — это не только проникающий секс, и мы наблюдаем за тем, как эта деятельность в дальнейшем может поддерживаться путем укрепления здоровья и отношений».