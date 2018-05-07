Ещё
Большинство жителей Ульяновска против переименования площади Ленина в Соборную
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство жителей Ульяновска против переименования площади Ленина в Соборную 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общественно-политическое движение «Суть времени» опросило 10 297 жителей Ульяновска по вопросу возвращения площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная.
Большая часть респондентов — 8234 жителя — высказались против переименования. Таким образом, за сохранение имени географического объекта оказались 79,96% опрошенных. Переименование поддержали 1912 человек (18,57%), 151 человек воздержался (1,47%).
Напомним, 24 апреля и.о. главы администрации Ульяновска Вадим Андреев подписал постановление о переименовании площади Ленина в Соборную. 3 мая данное постановление подписал мэр города Сергей Панчин. Мнение горожан при этом не учитывалось.
«ФедералПресс» писал, что депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный считает возвращение площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная — «несвоевременной и откровенно глупой инициативой городской администрации».
Ранее сообщалось, что площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина также может изменить свое название. Она может стать просто площадью Ленина.
Фото: static.panoramio.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тысячи россиян пострадали от укусов клещей Опрос: молодые россияне не знают, кто такой Карл Маркс Каждый пятый челябинец далек от политики
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня212
Медведева отказались поддержать880
Украина готовит «диверсию» на Юге России412
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина212
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом73
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение