Большинство жителей Ульяновска против переименования площади Ленина в Соборную

Общественно-политическое движение «Суть времени» опросило 10 297 жителей Ульяновска по вопросу возвращения площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная.

Большая часть респондентов — 8234 жителя — высказались против переименования. Таким образом, за сохранение имени географического объекта оказались 79,96% опрошенных. Переименование поддержали 1912 человек (18,57%), 151 человек воздержался (1,47%).

Напомним, 24 апреля и.о. главы администрации Ульяновска Вадим Андреев подписал постановление о переименовании площади Ленина в Соборную. 3 мая данное постановление подписал мэр города Сергей Панчин . Мнение горожан при этом не учитывалось.

Ранее сообщалось, что площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина также может изменить свое название. Она может стать просто площадью Ленина.

Фото: static.panoramio.com.