Большинство жителей Ульяновска против переименования площади Ленина в Соборную 

Общественно-политическое движение «Суть времени» опросило 10 297 жителей Ульяновска по вопросу возвращения площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная.
Большая часть респондентов — 8234 жителя — высказались против переименования. Таким образом, за сохранение имени географического объекта оказались 79,96% опрошенных. Переименование поддержали 1912 человек (18,57%), 151 человек воздержался (1,47%).
Напомним, 24 апреля и.о. главы администрации Ульяновска Вадим Андреев подписал постановление о переименовании площади Ленина в Соборную. 3 мая данное постановление подписал мэр города Сергей Панчин. Мнение горожан при этом не учитывалось.
«ФедералПресс» писал, что депутат ГД РФ от Ульяновской области Алексей Куринный считает возвращение площади им. В. И. Ленина исторического названия — Соборная — «несвоевременной и откровенно глупой инициативой городской администрации».
Ранее сообщалось, что площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина также может изменить свое название. Она может стать просто площадью Ленина.
Фото: static.panoramio.com.