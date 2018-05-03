Имя нового мэра Воронежа не смогли назвать 85% опрошенных социологами горожан 

13% уверены, что городом по-прежнему управляет Александр Гусев. Всего 14,8% опрошенных горожан смогли назвать имя нового мэра Воронежа. Результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения «Квалитас», в четверг, 3 мая, обнародовал социолог Александр Романович. Согласно результатам социологического исследования, только 30% воронежцев знают, кого в апреле избрали главой Воронежа депутаты гордумы. 70% затруднились ответить. При этом половина осведомленных горожан назвала неверное имя. 13% опрошенных считают, что мэром Воронежа по-прежнему является глава региона Александр Гусев. Шесть человек пошли ещё дальше и назвали мэром экс-губернатора Алексея Гордеева. Опрос социологи провели 19-20 апреля. В нём приняли участие 615 человек в возрасте старше 18 лет. Вадим Кстенин стал первым главой города, избранным не в результате прямых выборов мэра, а отобранным конкурсной комиссией. 11 апреля 2018 года за его кандидатуру проголосовали 25 депутатов гордумы из 35. Срок его полномочий составит пять лет. Отказаться от прямых выборов мэра в Воронеже решили в 2016 году. Инициаторами внесения в устав города соответствующих поправок стали три депутата городской думы: Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гребенкин. Они объяснили это экономией бюджетных средств, потерей горожанами интереса к выборам и необходимостью застраховать город от «мэра-дилентанта». Мнение горожан депутаты выслушали на публичных слушаниях 1 декабря 2017 года. За сохранение прямых выборов мэравысказались 20 человек из 33 выступивших на слушаниях. Однако три недели спустя депутаты большинство голосов приняли решение об отказе от прямых выборов мэра. Елена Гончарова