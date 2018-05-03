«Умение довольствоваться тем, что есть». Психолог о запредельном счастье россиян

Более 80% россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ . Исследователи отмечают, что уровень счастья среди граждан РФ достиг максимальных отметок за всю историю социологических наблюдений.

В эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс предположил, что максимальный уровень счастья среди россиян помогла достичь идеология «здесь и сейчас».

«Мне кажется, это такой тренд на то, что люди начинают получать удовольствие от того, что есть. Несчастным себя чувствует человек, когда он «не сейчас», когда он постоянно переживает из-за того, что у него чего-то нет. Сейчас очень много литературы, фильмов, тренингов, для молодежи на YouTube психологов или тренеров личностного роста, которые везде говорят: будь здесь и сейчас и получай от этого удовольствие. Я вижу этот тренд среди молодежи, когда они начинают кайфовать от той реальности, которая есть», — рассказал психолог.

По итогам опроса ВЦИОМ, главными причинами своего счастья граждане России назвали семью, здоровье и хорошую работу. Михаил Хорс отметил, что тенденцию находить счастье через семью и здоровый образ жизни отчетливо видно в крупных городах, как например в Москве

«Действительно, видно, что у нас baby boom (демографический взрыв — прим. НСН) по сравнению с 1990-ми, с началом 2000-ых. Все детские площадки забиты детьми. Семьи, где два ребенка, это уже норма и у многих по три. Посмотрите, сколько в Москве открывается новых фитнесов. Раньше кабаки, бары, ночные клубы открывались, а сейчас огромное количество фитнесов везде, и они процветают! Огромная увлеченность людей бегом, спортивным здоровым образом жизни. Конечно, физическая нагрузка это выработка серотонина и допамина, а это нейромедиаторы, отвечающие за хорошее комфортное самочувствие», — рассказал Хорс.

Однако эксперт отметил, что эти тенденции могут не сохраняться в разных социальных группах. Согласно опросу ВЦИОМ, больше всех счастливых россиян оказалось среди респондентов с высоким достатком (96%), но даже среди малообеспеченных больше половины считают себя счастливыми (58%). Из россиян от 18 до 24 летних 87% оптимистично оценили свое состояние, в то время как среди людей старше 60 лет — 79%.