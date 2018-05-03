Какие автомобили хотят видеть в будущем россияне. Компания Форд провела опрос.

Компания Форд опросила большинство российских владельцев автомобилей. Опрос был построен так, чтобы узнать о каких автомобилях мечтают, какие функции хотели бы добавить в машины будущего.

Как не удивительно, но всё-таки не нужно супергеройских функций водителям, они просто мечтают о том, чтобы автомобиль был более крепким и не ломался, а ещё хотя бы раз в недельку угощал вкусным кофе.

Некоторый процент водителей, конечно, заявили о желании летать на автомобилях, а иногда, чтобы они могли возвращаться в прошлое или наоборот заглядывать в будущее.

Для тех, кому важна скорость и время, решили, что функция быстрого перемещения не помешает.

Были и желания обзавестись плавающими, невидимыми автомобилями, но это всего лишь 8 процентов от всех опрошенных.

Как известно, уже с 3 мая в кинопрокат запустят ленту «Мстители: Война бесконечности», там собраны все супергерои Марвел. Считается, что именно к этому был приурочен опрос.