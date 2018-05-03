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Какие автомобили хотят видеть в будущем россияне. Компания Форд провела опрос.
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Какие автомобили хотят видеть в будущем россияне. Компания Форд провела опрос. 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Форд опросила большинство российских владельцев автомобилей. Опрос был построен так, чтобы узнать о каких автомобилях мечтают, какие функции хотели бы добавить в машины будущего.
Как не удивительно, но всё-таки не нужно супергеройских функций водителям, они просто мечтают о том, чтобы автомобиль был более крепким и не ломался, а ещё хотя бы раз в недельку угощал вкусным кофе.
Некоторый процент водителей, конечно, заявили о желании летать на автомобилях, а иногда, чтобы они могли возвращаться в прошлое или наоборот заглядывать в будущее.
Для тех, кому важна скорость и время, решили, что функция быстрого перемещения не помешает.
Были и желания обзавестись плавающими, невидимыми автомобилями, но это всего лишь 8 процентов от всех опрошенных.
Как известно, уже с 3 мая в кинопрокат запустят ленту «Мстители: Война бесконечности», там собраны все супергерои Марвел. Считается, что именно к этому был приурочен опрос.
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