Майские праздники в Волгограде: афиша мероприятий

Шествия и митинги

Мир, труд, май!

Традиционный первомайский митинг и шествие пройдут в этом году при поддержке волгоградского областного совета профсоюзов. Под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!», согласно заявкам, в этом году соберется колонна из 20 тысяч волгоградцев. Праздничное шествие по традиции начнется в 9 утра. С площади Ленина колонны пройдут по правой стороне проезжей части проспекта Ленина до Аллеи Героев с выходом на площадь павших Борцов. Сбор участников шествия намечен на 8.30 на пересечении улицы 13-я Гвардейская и проспекта Ленина. Фото: из открытых источников

"Монстрация"

Ставшая не менее традиционной первомайская «Монстрация» порадует жителей города своим позитивом. Это художественная акция в форме демонстрации с забавными, подчас прекрасными в своей абсурдности лозунгами и транспарантами. Сбор в 12:00 в сквере 70-летия Победы. Старт в 13:00. Что нужно для участия? Юмор, умение радоваться жизни и — никакой откровенной политики.

"Парад Победы"

В праздничный день 9 мая на главной площади города состоится «Парад Победы». Традиционно в параде примет участие техника военных лет, а также техника из арсенала вооружения современной армии России . Начало в 10:00 утра. Фото: из открытых источников

"Бессмертный полк"

Как обычно, «Бессмертный полк» соберется 9 мая у Дома Павлова со стороны площади Ленина. Колонна пойдет по проспекту Ленина до Мамаева кургана и поднимется на вершину. Старт в 9:00. Время может измениться из-за футбольного матча. Фото: из открытых источников

Выставки и музеи

В Выставочном зале (ул. Чуйкова, 37) музея им. Машкова в воскресенье, 29 апреля, завершается показ 15-й юбилейной персональной выставки «Солнце на ладони» известного волгоградского художника, члена Союза художников России — Ирины Тур. Справки по телефону: 24-16-79. Успейте увидеть! Фото: из открытых источников

1 мая музей изобразительных искусств им. Машкова объявляет музейную маёвку! С 14.00 в основном здании музея в интерактивном пространстве «Мастерская Машкова» всех желающих ждет небольшая лекция + экскурсия + два мастер-класса. Посетив их, вы узнаете много нового о позитивном художнике, создадите неповторимый авторский аксессуар или предмет гардероба по мотивам картин Машкова под руководством профессионального художника Марии Мелиховой. Место встречи: пр. Ленина, 21. Фото: из открытых источников 3 мая выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова открывает юбилейную выставку выдающегося художника Александра Шилова . Советский и российский художник-живописец и график, мастер портрета, народный художник СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза художников СССР с 1976 года. Выставка продлится до 12 июня.

А уже на следующий день, 4 мая, здесь же, в выставочном зале музея Машкова открывается II Международный открытый фестиваль графики «VITA-ART-TIME». В нём примут участие более 300 художников из шести стран. Техники исполнения: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография.

Фото: пресс-служба музея И. И. Машкова

В канун празднования 73-й годовщины Дня Победы и в рамках музейного проекта «Открытые фонды музея» Волгоградский областной краеведческий музей представляет уникальную выставку наград России «За службу Отечеству». В основе выставки — коллекция наград из фондов краеведческого музея, никогда ранее не демонстрировавшаяся посетителям. Выставка откроется 8 мая по адресу Волгоград, пр. Ленина 7. Фото: пресс-служба Волгоградского краеведческого музея

Театр

На майские праздники работают все театральные площадки города.

Волгоградский музыкальный театр приглашает 4 мая на оперетту «Фиалка Монмартра», повествующую о любви, красоте и творчестве. Адрес: ул. Чуйкова, 4. Начало в 18.30.

В этот же день Молодёжный театр порадует бессмертной комедией Шекспира «Двенадцая ночь, или Как пожелаете». Зрителям будет предложена маскарадно-курортная версия знаменитой пьесы Шекспира. Однако, при всей лёгкости, история не будет совсем уж бессмысленной. Адрес: Аллея Героев, 4. Начало в 19 часов. Фото: afisher.info

Волгоградский театр юного зрителя представляет мудрый спектакль «Брачный договор». В 1953 году Эфраим Кишон написал пьесу «Ктуба» ("Брачный договор"). В этой истории автор, тонкий психолог и сатирик, предложил задуматься о том, что важнее — человек или документ и куда с течением монотонных лет брака уходят любовь, романтика и нежность… Адрес: ул. Рабоче-Крестьянская, 42. Начало в 18.30. Фото: 2do2go.ru Если вы еще не видели спектакль «Чудики» репертуара Молодёжного театра, обязательно исправьте это недоразумение. Блистательные миниатюры, поставленные по рассказам Василия Шукшина «Микроскоп», «Брат мой…», «Степка», «Верую!» и «Упорный» (в инсценировке Владимира Еремина ). Спектакль повествует о противоречивой русской душе, которую авторы постановки пытаются понять. Адрес: Аллея Героев, 4. Начало в 19 часов. Фото: afisha.yandex.kz В субботу, 5 мая, в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоится специальный показ спектакля «Украденное солнце», который будет сопровождаться тифлокомментарием — аудиопомощью для слабовидящих. Спектакль режиссёра Алексея

Серова «Украденное солнце» — это военный дневник, составленный по воспоминаниям детей, которые прожили в Сталинграде все 200 дней и ночей во время Великой битвы и выжили вопреки всему. Адрес: ул. Академическая, 3. Начало в 15:00. Фото: culture.ru Концерты

29 апреля в 18:30 в Волгоградском планетарии группа «Карат» представит концертную программу «Джазовый звездопад», посвященную Международному дню джаза. В исполнении профессиональных ведущих музыкантов — неоднократных участников джазовых фестивалей и концертов — прозвучат популярные джазовые композиции: Weather Report, Herbie Hancock, Chick Corea, Stevie Wonder, Jimmy Forrest, Benny Golson, вокальные Natalie Cole, Ray Charles, Frank Sinatra и авторские произведения. Фото: utvamu.livejournal.com 5 мая в 17:00 Дом культуры Ворошиловского района проведет большой многоплановый концерт «Любимые песни военных лет», посвященный Дню Победы. Молодые волгоградские и саратовские музыканты исполнят «Гимн городу-герою Волгограду-Сталинграду», знаменитые песни времен Великой Отечественной войны: «Священная война», «Дороги», «Заветный камень», «В землянке», «Случайный вальс», «Моя Москва», «Жди меня», «Катюша» и другие. Адрес: ул. Ким, д.5 Телефон для справок и заказов билетов: 43-76-16 Фото: smolbattle.ru Новая программа Волгоградского академического симфонического оркестра посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Основу концерта «Военные строфы» составили сочинения отечественных музыкальных классиков, написанные непосредственно в годы Великой Отечественной войны. Откроет концерт 6 мая Симфония-баллада Н. Я. Мясковского (1881-1950).

Спорт

Обширная и в этом году крайне интересная программа представлена спортивными мероприятиями. Интересно будет даже людям, совсем не увлекающимся спортом. Один Финал Кубка России по футболу чего стоит!..

Открытое первенство Волгоградской области и открытый чемпионат Волгограда по боевому самбо пройдет 29 апреля. Награды в различных весовых и возрастных категориях разыграют около 300 спортсменов.

По итогам состязаний будет сформирована сборная Волгоградской области для выступления на первенстве России по боевому самбо. Юношеские состязания начинаются в 11.00, церемония открытия в 14:00, взрослые — в 18:00. «ВолгоградЭКСПО» — пр. Ленина, 65а (остановка «Дворец спорта»). Вход свободный. Фото: rb7.ru Матч по американскому футболу, приуроченный ко Дню победы. «Волжские коршуны» и «Ставропольские камни» не раз встречались в различных турнирах, первый раз это произошло в 2013 году. Очередной поединок пройдет 30 апреля в Волжском, на поле ФК «Волжанин» (ул. Пушкина, 168а). Начало в 10:00. Вход свободный. Фото: demo.mekshq.com "Волгоградский марафон". Кроме классической марафонской дистанции в 42 195 метров, в программе спортивного праздника, который пройдет 30 апреля, забеги на 21 097 м, 10 000 м и детский пробег «Мой первый километр». Вот уже в четвертый раз в рамках «Волгоградского марафона» будут проходить чемпионат и первенство России по марафонскому бегу. Дистанция пролегает по новой Нулевой продольной дороге Волгограда. Старт и финиш будут возле памятника бронекатеру БК-13, где в 8:15 состоится торжественное открытие соревнований. Фото: punkt-a.info

Матч 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги состоится 2 мая. Играют «Ротор-Волгоград» и «Крылья Советов» ( Самара ). Самарский клуб еще не потерял шансов на прямую путевку в премьер-лигу, тогда как волгоградцы продолжают борьбу за право остаться в ФНЛ на следующий сезон. Так что победа жизненно необходима как тем, так и другим. Встреча состоится на «Волгоград Арене». Это будет второй по счету тест для построенного к ЧМ-2018 стадиона и всех служб, обеспечивающих безопасность болельщиков. Начало в 17.00. Фото: oblvesti.ru Международный матч мира. Товарищеский поединок юношеских сборных России и Германии по футболу (игроки 2000 года рождения) состоится 8 мая. Для россиян эта встреча, помимо всего прочего, будет одним из этапов подготовки к первому отборочному раунду чемпионата Европы-2019 (U-19). Матч пройдет на стадионе "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда (ул. Таращанцев, 72). Начало в 17.00. Все билеты проданы. Фото: mindfullivingnetwork.com А уже на следующий день, 9 мая, волгоградцы увидят Финал Кубка России по футболу. «Тосно» ( Ленинградская область ) — «Авангард» ( Курск ). Матч, который пройдет на «Волгоград Арене» в День Победы, станет для новенького стадиона последним тестом перед чемпионатом мира. Нынешний финал — лишь четвертый случай в истории Кубка России, когда в решающей битве за трофей участвует команда не из элиты российского футбола. «Авангард» представляет ФНЛ. Что касается «Тосно», то именно этот клуб выбыл из розыгрыша московских спартаковцев, которых многие надеялись увидеть в Волгограде. Начало в 19.00. Билеты будут распространяться бесплатно, подробности можно найти здесь. https://www.rfs.ru/news/206627

Идем с детьми

В воскресенье, 29 апреля, под куполом Волгоградского планетария состоится уникальный музыкальный концерт в рамках фестиваля «Вкратце!». В стенах планетария выступит Волгоградский детский симфонический оркестр с концертом классической музыки: «Времена года» А. Вивальди, «Аллегретто из оперы» В. А. Моцарта, Дуэт Прилепы и Миловзора из оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковский и много другое. Вход бесплатный. Концерт пройдет с 11:15 до 12:00. Адрес: ул. Гагарина, 14. Фото: runews24.ru Любители кошек смогут насладиться обществом усатых и когтистых на Международной выставке кошек «Кэт-парад VIII», которая пройдет 5 и 6 мая, с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «Акварель» (2 этаж, вход «ОКА»). На выставке будут красоваться более 200 представителей пород кошек: русская голубая, сибирская, норвежская, мейн-кун и другие. Фото: murlyka.net.ua До 15 мая включительно в Волгограде работает интерактивная выставка «ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА». Место: ТЦ «Ворошиловский», 3-й этаж. Здесь вы узнаете, сколько раз за жизнь сгибаются пальцы и чем человек похож на коалу. Что мощнее — человеческое сердце или двигатель Титаника? Фото: gorvesti.ru Ежедневно с 10:00 до 22:00.

В этом году 1 мая волгоградская Детская железная дорога открывает свой юбилейный 70-й сезон. Миниатюрный поезд прокатит ребят в увлекательную экскурсию по пойме реки Царица. Здесь юным волгоградцам расскажут историю ДЖД, покажут многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон. По дороге поезд сделает три остановки: на «Станции Пионерская», «Станции „Гаситель“ и на „Площади Чекистов“. Детская железная дорога будет работать с мая по сентябрь. Фото: vlg-media.ru

В целом, программа мероприятий обширная, многообразная и интересная. Заскучать точно не получится. Не забудьте выехать на природу хотя бы на один денек. Весна в Волгограде наконец-то вступила в свои законные права. Ласковое солнце, приятный ветерок и сочная зелень — чем не повод совместить приятное с полезным и выехать на экскурсии в Волгоградскую область. Выбор природных достопримечательностей в регионе велик. Щербаковская балка, Волго-Ахтубинская пойма, Ольховские меловые скалы, Усть-Медведецкий Спасо-Преображенский монастырь в г. Серафимович и многое-многое другое.

Приятных выходных!