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Россияне хотят за границу на майские праздники, а поедут на дачи и в Сочи
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Россияне хотят за границу на майские праздники, а поедут на дачи и в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Почти четверть россиян мечтают отдохнуть на экзотических курортах, но лишь 4% поедут за границу, а 14% выбирают путешествия по России, сообщает сервис Avito, который провел исследования о планах россиян на майские праздники.
Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: «Куда бы вы отправились на майские праздники, если бы могли выбрать любое направление?».
Почти четверть респондентов (24%) ответили, что хотели бы уехать на острова (Барбадос, Мальдивы, Сейшелы). Чуть меньше — с удовольствием провели бы время в Европе (18%) или Юго-Восточной Азии (16% выбрали отдых в Таиланде, Шри-Ланке или на Бали).
Отдых в Турции предпочли бы 7%, в США мечтают отдохнуть 6% респондентов, а 4% изъявили желание побывать в это время в Антарктиде.
При этом в реальности большинство опрошенных (43%) планируют остаться на выходные дома, 39% поедут на дачу на шашлыки.
Согласно статистике рынка краткосрочной аренды жилья, большая часть поклонников внутреннего туризма предпочла снять апартаменты в Сочи и других курортах Краснодарского края.
На втором месте — Москва, традиционно принимающая гостей из регионов России, и города Подмосковья, набравшие в этом году особую популярность: Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Серпухов, Дмитров, Подольск, Истра, Зарайск, Можайск и Клин.
Также в тройке лидеров — Санкт-Петербург. Далее идут Казань и горные курорты Ставропольского края.
У Крыма — шестая позиция в рейтинге, после него идут Башкирия, Ростовская область и Волгоград. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты.
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