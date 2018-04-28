Россияне хотят за границу на майские праздники, а поедут на дачи и в Сочи

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Почти четверть россиян мечтают отдохнуть на экзотических курортах, но лишь 4% поедут за границу, а 14% выбирают путешествия по России , сообщает сервис Avito, который провел исследования о планах россиян на майские праздники.

Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: «Куда бы вы отправились на майские праздники, если бы могли выбрать любое направление?».

Почти четверть респондентов (24%) ответили, что хотели бы уехать на острова ( Барбадос Мальдивы , Сейшелы). Чуть меньше — с удовольствием провели бы время в Европе (18%) или Юго-Восточной Азии (16% выбрали отдых в Таиланде Шри-Ланке или на Бали).

Отдых в Турции предпочли бы 7%, в США мечтают отдохнуть 6% респондентов, а 4% изъявили желание побывать в это время в Антарктиде.

При этом в реальности большинство опрошенных (43%) планируют остаться на выходные дома, 39% поедут на дачу на шашлыки.