Ещё
Самарские налоговики разработают механизм поддержки развития бизнес-среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарские налоговики разработают механизм поддержки развития бизнес-среды 

ТРК Губерния 57 минут назад
Инвестиционный климат Самарской области должен потеплеть в том числе и за счет кардинальных улучшений работы налоговиков. Актуальный вопрос сегодня обсуждали на заседании общественного совета регионального управления федеральной налоговой службы. Задачи по формированию комфортной деловой среды были поставлены как президентом страны, так и руководителем области. Пока же позиции губернии далеки от желаемых: 65 место в национальном инвестиционном рейтинге. Именно он дает ключевую оценку деятельности правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности. По данным опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив, предприниматели жалуются на административное давление и затянутые сроки подключения к коммуникациям. В частности, увеличилось время ожидания выдачи разрешения на строительство — 171 день, вдобавок, втрое возросло количество необходимых процедур. Некоторые респонденты отметили также длительную регистрацию бизнеса. Общественный совет регионального УФНС рекомендовал провести анализ обращений граждан и учесть их для разработки механизма максимальной поддержки развития бизнес-среды.
"В рейтинге участвуют наши показатели, которые относятся к оказанию государственных услуг в части проведения регистрационных действий. Соответственно, мы на себя берем ответственное поручение в части отработки своих направлений для повышения инвестиционного рейтинга Самарской области", — подчеркнул глава УФНС России по Самарской области Александр Вихров.
ТРК Губерния: последние новости
Пенсионерка из Самарской области получит 6 лет колонии за убийство зятя Самарцы увидят лунное затмение и самый мощный звездопад в 2017 году Три детских сада планируется построить за два года на окраинах Самары
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о новом Атласе мира149
На Украине захотели забрать Крымский мост165
Путин поблагодарил россиян за понимание135
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине268
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН40
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение