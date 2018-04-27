Самарские налоговики разработают механизм поддержки развития бизнес-среды 

Инвестиционный климат Самарской области должен потеплеть в том числе и за счет кардинальных улучшений работы налоговиков. Актуальный вопрос сегодня обсуждали на заседании общественного совета регионального управления федеральной налоговой службы. Задачи по формированию комфортной деловой среды были поставлены как президентом страны, так и руководителем области. Пока же позиции губернии далеки от желаемых: 65 место в национальном инвестиционном рейтинге. Именно он дает ключевую оценку деятельности правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности. По данным опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив, предприниматели жалуются на административное давление и затянутые сроки подключения к коммуникациям. В частности, увеличилось время ожидания выдачи разрешения на строительство — 171 день, вдобавок, втрое возросло количество необходимых процедур. Некоторые респонденты отметили также длительную регистрацию бизнеса. Общественный совет регионального УФНС рекомендовал провести анализ обращений граждан и учесть их для разработки механизма максимальной поддержки развития бизнес-среды.
"В рейтинге участвуют наши показатели, которые относятся к оказанию государственных услуг в части проведения регистрационных действий. Соответственно, мы на себя берем ответственное поручение в части отработки своих направлений для повышения инвестиционного рейтинга Самарской области", — подчеркнул глава УФНС России по Самарской области Александр Вихров.