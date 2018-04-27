Самарские налоговики разработают механизм поддержки развития бизнес-среды

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Пенсионерка из Самарской области получит 6 лет колонии за убийство зятя

Самарцы увидят лунное затмение и самый мощный звездопад в 2017 году

Три детских сада планируется построить за два года на окраинах Самары