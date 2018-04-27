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Банк «Ростфинанс» понизил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Ростфинанс» понизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 50 минут назад
Банк «Ростфинанс» уменьшил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) составит 3,9—7,2% (ранее — 4,25—7,4%).
«Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) открываются под 8,4% годовых (вместо 8,7%). Срок вкладов — 367 дней.
Проценты по трем вышеуказанным вкладам выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Накопительный Рост» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1095 дней) открывается по 4,5—6% годовых (вместо 4,7—6,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.
По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1825 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок депозита составят 4,96—6,26% (прежде — 5,15—6,44%).
По вкладу «Пенсия Растет» (от 3 тыс. рублей на 1095 дней) проценты также начисляются по периодам и средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,97% (вместо 5,17%).
Проценты по этим двум вкладам выплачиваются ежемесячно.
Пополнять можно вклады «Накопительный Рост», «Всегда в Росте» и «Пенсия Растет».
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