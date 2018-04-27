Исследование: Московский регион стал вторым по популярности в РФ направлением отдыха на майские праздники

Жители России мечтают об отдыхе в США и Антарктиде на майские праздники, а поедут в Сочи Подмосковье , говорится в исследовании сайта объявлений Avito.

«В преддверии продолжительных выходных эксперты Avito представили результаты исследования о планах россиян на майские праздники. 24% опрошенных мечтают отдохнуть на экзотических курортах, но лишь 4% поедут за границу, а 14% выбирают путешествия по России. Московский регион занимает второе место среди популярных туристических направлений. Большинство в столицу приедут из Иркутска , а в Подмосковье — сами москвичи», — говорится в сообщении.

Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: «Куда бы вы отправились на майские праздники, если бы могли выбрать любое направление?». Почти четверть респондентов (24%) ответили, что хотели бы уехать на острова ( Барбадос Мальдивы , Сейшелы). Чуть меньшее количество проголосовало за в Европу (18%) или Юго-Восточную Азию (16% выбрали отдых в Таиланде Шри-Ланке или на Бали). Отдых в Турции предпочли бы 7%, в США мечтают отдохнуть 6% респондентов, а 4% изъявили желание побывать в это время в Антарктиде.

«Мечты респондентов оказались далеки от реальности: большинство опрошенных (43%) планируют остаться на выходные дома. 39% проведут праздники с шашлыками на даче. Отдохнуть за границей собираются лишь 4% респондентов, а 14% отправятся путешествовать по России», — говорится в материале.

Звенигород, Серпухов, Дмитров, Подольск, Истра, Зарайск, Можайск и Клин. Эксперты компании подробно изучили спрос на аренду недвижимости в период майских праздников в российских городах и выяснили, где планируют отдыхать соотечественники. Московский регион вошел в тройку лидеров туристических направлений россиян и занял почетное второе место после курортов Краснодарского края . Помимо российской столицы , традиционно принимающей гостей из регионов России в период майских праздников, в этом году особой популярностью пользуются города Подмосковья: Сергиев-Посад, Коломна

Сами москвичи планируют поехать на майские праздники в Подмосковье (18,3%), Сочи (8,4%), Санкт-Петербург (5,1%), Башкортостан (4,3%), Казань (4,2%), Крым (4,1%) и города Золотого кольца (3,2%).

Большая часть участников опроса (31%) планирует в праздники отдохнуть: провести время на свежем воздухе, отправиться на прогулку или заняться спортом. 17% будут использовать выходные для домашних дел, чтобы сделать ремонт или провести генеральную уборку. 14% трудолюбивых респондентов признались, что планируют в эти дни работать. В качестве компании на выходные больше половины россиян (55%) выбирают семью. 18% опрошенных хотят провести майские праздники с друзьями, 14% — со второй половинкой. Однако есть и те, кто будет отдыхать в одиночестве или в компании домашних животных (по 7%).