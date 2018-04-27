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Россиян ждет тотальная нумерация
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Россиян ждет тотальная нумерация 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В России в 2019 году введут сквозные идентификаторы, которые объединят номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
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Идентификатор — уникальный номер — позволит его владельцу найти данные о себе в любой базе. С его помощью на сайте Пенсионного фонда РФ по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. По словам одного из собеседников издания, в перспективе идентификатор должен заменить собой все документы россиян.
Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова рассказала «Известиям», что цель идентификатора — позволить людям всегда иметь под рукой нужные данные. Советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко добавил, что нововведение также поможет объединить базы данных разных ведомств. В итоге скорость обслуживания в госучреждениях вырастет, а риски неправильного внесения данных — снизятся.
Директор департамента IT-развития банка «Открытие» Олег Зайцевский отметил, что объединение данных может помочь мошенникам: им будет легче получать доступ к информации о человеке.
Аналоги сквозного идентификатора используются в Финляндии и Франции. В Индии номер биометрической карты Aadhaar связывает номер банковского счета, карту налогоплательщика, карту голосующего, мобильный номер и другие данные.
В 2013 году Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ и другие ведомства начали работу по внедрению электронных паспортов, но сроки выдачи новых документов переносились несколько раз. В марте 2018-го в МВД заявили, что окончательное решение об электронных паспортах не было принято из-за ликвидации ФМС в 2016 году.
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