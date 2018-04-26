Кажется, кресло Медведева тоже «отлито в граните»

Заседание нынешнего правительства России , состоявшееся 26 апреля, может оказаться последним в его нынешнем составе. Об этом сообщили источники РИА «Новости». Хотя теоретически еще одно заседание может пройти и 3 мая, инсайдеры уверяют, что в следующий раз Кабмин встретится уже после инаугурации президента. Значит — после 7 мая. И, скорее всего, некоторые важные кресла сменят своих хозяев.

Политологи обсуждают, какие министры могут лишиться должностей. Но главный вопрос: останется ли Дмитрий Медведев на посту премьера?

Те же РИА «Новости» опросили депутатов Госдумы и попросил оценить шансы Дмитрия Анатольевича снова возглавить правительство. Хотя большинство опрошенных отказались давать прогнозы, ссылаясь на то, что нужно дождаться решения президента, некоторые парламентарии все же высказались о перспективах Дмитрия Медведева. И оценили их достаточно высоко.

Михаил Емельянов. «Есть много признаков того, что Медведев останется. Если говорить вообще о лице будущего правительства, то оно, на мой взгляд, будет определяться не столько тем, кто будет премьер-министром, но тем, кто будет министром финансов, министром экономического развития, потому что именно эти два министерства тормозят экономический рост России », — считает зампред «Справедливой России»

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов КПРФ ) также полагает, что Медведев сохранит свой пост.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР допустил, что решение президента может быть непредсказуемым. «Знаю, что кадровый подход у президента строится в том числе и на принципах непредсказуемости, и здесь могут быть приняты самые разные решения. И еще зависит, я думаю, от международной обстановки», — сказал он.

Впрочем, на шансах Дмитрия Анатольевича могли сказаться такие события, как пожар в Кемерово и арест «королей госзаказа» братьев Магомедовых. Как уже писала «Свободная пресса», на федеральном уровне Магомедовых связывают с группой вице-премьера Аркадия Дворковича (его тесть — бизнесмен Хандадаш Рустамов, выходец из дагестанского Дербента ) и премьером Медведевым.

Не в пользу Медведева может сыграть и достаточно невысокий рейтинг одобрения результатов его работы населением. Как показывает опрос ВЦИОМ , опубликованный 22 апреля, премьеру доверяет только 9,8% населения. Зато его рейтинг недоверия намного выше — 14,7%.

Впрочем, если говорить не о доверии, а об одобрении, там дела премьера выглядят получше. Деятельность правительства одобряет 49,5% населения, а работу его председателя — 43,3%. То есть к самому премьеру россияне относятся хуже, чем к Кабинету министров в целом.

С другой стороны, есть для премьер-министра и хорошие новости. Россия опередила европейские страны и США в рейтинге эффективности работы правительств и заняла в нем 16-е место. Такие результаты получили Gallup International и «Ромир» после проведенного совместного исследования.

Вьетнам и Правда, стоит учитывать, что рейтинг эффективности социологи составили не на основе конкретных статистических показателей, а опираясь на опросы населения разных стран мира. Такой глобальный опрос был проведен в ноябре-декабре 2017 года в 52-х странах. Поэтому это, скорее, не рейтинг эффективности правительств, а уровень их одобрения собственным населением. Отчасти это объясняет, почему первые места заняли не какая-нибудь Швейцария или Швеция , а Филиппины Индия . Среди европейских стран самые высокие позиции после России заняли Албания (17-е место), Сербия (18-е место), Польша (21-е), Германия (24-е), Франция (25-е).

В России почти каждый второй опрошенный (46%) согласен с оценкой действующего правительства как эффективного. Каждый третий россиянин (33%) считает, что власть уважает его мнение. И четверо из десяти респондентов (44%) согласны с тем, что «правительство ведет страну в правильном направлении».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что «вести страну в правильном направлении», скорее всего, продолжит действующий премьер.

— Шансы Дмитрия Медведева остаться председателем правительства самые высокие из всех фигурантов, которых называли за последние год-полтора. Другой вопрос, какое это будет правительство, в каком составе, с какими перспективами и на какой срок? Пока серьезных оснований думать, что Медведев уйдет и на его место будет назначена новая фигура, нет.

Конечно, наш президент непредсказуем. Он может пойти на красивый и жесткий шаг. Но, думаю, все же более внимательно нужно присматриваться к вице-премьерам в новом правительстве, потому что кто-то из них как раз может сменить Дмитрия Медведева на этом посту в будущем.

Еще один косвенный аргумент в пользу Медведева в том, что новое здание Верховного суда в Санкт-Петербурге не достроено. Вряд ли до окончания работ премьер пересядет в кресло председателя Верховного суда, а именно эту должность называют в качестве наиболее вероятного места работы Медведева после ухода из правительства.

«СП»: — В качестве возможных альтернатив называли и Дениса Мантурова, и даже Сергея Глазьева . Насколько это вероятно?

— Думаю — фантастика. Хотя, как мне кажется, Сергей Глазьев был бы очень интересным премьером. Но это маловероятно, так как требует решительного изменения курса.

В любом случае, сменщик Медведева должен быть, во-первых, не из санкционного списка, а, во-вторых, иметь опыт государственной и правительственной работы. Круг этих людей невелик, фамилий десять. Я бы присмотрелся к тем, кто повторяет карьеру Медведева в правительстве и администрации президента

— Решать это будет президент, но шансы у Дмитрия Медведева есть, и они неплохие. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, Медведев привычен для президента, а он ищет комфортного премьера. Во-вторых, Дмитрий Анатольевич не совершил таких уж очевидных ошибок за время своего премьерства.

«СП»: — А как же дело Магомедовых, которое некоторые называли ударом по позициям премьера?

— Дело Магомедовых, которое еще в начале месяца было таким острым и сенсационным, сейчас ушло из информационной повестки. Вообще непонятно, какое обвинение им, в конце концов, будет предъявлено. Из очень определенной ситуации дело стало размытым.

Кроме того, есть еще один важный момент. Дмитрий Медведев — очень эластичный политик. Будучи президентом, он проводил политику перезагрузки в последней попытке сблизиться с Западом. На посту премьера он проводит политику протекционизма в условиях, по сути, начавшейся «холодной войны» с Западом. И там, и там он не переступал через себя и действовал вполне эластично. Поэтому я не исключаю, что он может остаться.

Альтернативой был бы приход на пост премьер-министра какого-нибудь технократа, который мог бы реализовать непопулярные решения и уйти ближе к парламентским выборам. Но это необязательно, потому что такие люди могут просто войти в состав правительства, а Медведев останется официально во главе. Технократы могут, к примеру, занять должности вице-премьеров.

«СП»: — В качестве возможных альтернатив СМИ называют фамилии Мантурова, Ткачева, Глазьева и других…

— Эти фамилии перечисляют, когда реально нет никакой инсайдерской информации. Из числа тех, кого назвал депутат, в публичном пространстве и экспертных обсуждениях какое-то время фигурировала только кандидатура Мантурова. Но сейчас его скорее прочат на пост одного из вице-премьеров. Что касается остальных, то я не слышал ничего даже на уровне слухов.

— Есть факторы, которые работают на него. И есть факторы, работающие против. В пользу Медведева говорит то, что он является премьером на протяжении долгого времени, его личным отношениям с Владимиром Путиным уже четверть века и у него не так много противоречий с президентом. К тому же, он очень работоспособный человек.

За него и то, что нет очевидной альтернативы на его пост. Другие кандидаты есть, но они не такие уж явные.

«СП»: — Что же работает против?

— То, что значительная часть путинской команды, особенно силовиков, побаиваются, что если что-то случится с Владимиром Путиным, при Медведеве политика государства кардинально изменится. Как когда Россия дала согласие на свержение режима в Ливии , из чего потом получилась катастрофа. К тому же, некоторые боятся, что у них лично начнутся большие проблемы, если Медведева изберут президентом.

Еще один момент в том, что вокруг Медведева довольно много коррупционных скандалов. Это ухудшает его имидж в глазах населения и делает его непопулярной фигурой.

Желательно, чтобы премьер не «съедал» популярность президента, а добавлял ее. Хотя с другой сторон, плюс в том, что Медведев не является электоральным конкурентом Путина, значительно уступая ему по популярности. Такова сейчас расстановка сил, и никто не знает, каким будет результат.