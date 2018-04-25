Sberbank CIB зафиксировал возврат показателя потребительских настроений на докризисный уровень

«Потребительский индекс Иванова», являющийся показателем уровня потребительской уверенности россиян, по итогам I квартала 2018 года вырос до минус 9% с минус 10% в IV квартале 2017 года, говорится в исследовании Sberbank CIB

«Индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале 2017 года составил минус 10%, в январе — марте 2018 года подрос до минус 9%, т.е. вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления — потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам», — говорится в сообщении.

Аналитики Sberbank CIB объяснили позитивные изменения данного показателя ростом реальных доходов населения в I квартале 2018 года на фоне стабильно низкой инфляции.

«Опрос свидетельствует о том, что заработная плата в январе — марте превысила уровень годичной давности на 6,8%. Данные Росстата свидетельствуют о более значительном росте — на 12,0%», — указывается в сопроводительном комментарии.

Дополнительный заработок опрошенные намерены расходовать на продукты питания –18% дополнительной суммы, причем сейчас они тратят на еду 38% своего дохода, на одежду и товары для дома –14% (текущая доля расходов по этой статье составляет 16%), а также на формирование сбережений –13% (сейчас потребители откладывают чуть более 7% своего дохода). Аналитики отмечают, что норма сбережений, которая в минувшем квартале достигла 7,2%, в IV квартале 2017 года протестировала рекордный минимум на уровне 6,5%, а годом ранее составила 7,0%.

Главными причинами для беспокойства по-прежнему остаются коррупция (отметили 64% опрошенных), безработица (55%) и инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на стабильно низкие темпы инфляции в 1,3%, публикуемые официальной статистикой. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% опрошенных, как и по итогам предыдущего опроса.