Социал-демократы Литвы возвращаются в правящую коалицию

Союз крестьян и «зелёных» Литвы договорился с оппозиционной Социал-демократической трудовой партией о коалиционном соглашении.

В 2017 году из правящей коалиции вышла Социал-демократическая партия, которую возглавил новый лидер Гинтаутас Палуцкас, недовольный отношениями с партнёрами.

Отколовшаяся от политической организации часть старожилов, не согласившаяся с решением нового лидера, создала Социал-демократическую трудовую партию. Её возглавил экс-премьер Гедиминас Киркилас

Социологические опросы показывают, что «старые» и «новые» социал-демократы поделили поровну свой электорат. У старой партии 4,9 процента сторонников, у новой — 5 процентов.

В сейме предыдущего созыва Социал-демократическая партия была правящей. На выборах 2016 года она заняла лишь третье место из-за лоббирования либерального Трудового кодекса и её демонизации оппозицией.

Раскол отбросил социал-демократов на грань прохождения в сейм, если бы выборы проходили сейчас. Очередные парламентские выборы в Литве состоятся в 2020 году.