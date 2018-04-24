Депутат от «Справедливой России» пожаловался в СК на «Артдокфест» и выставку Джока Стерджеса

"Артдокфеста"

"Без смущения", сообщает телеканал

"Дождь"

Как стало известно журналистам, в своей жалобе в СК депутат сообщил о том, что на фестивале происходит «пропаганда национальной розни и возбуждение ненависти к русскому народу».

В разговоре с представителями Следственного комитета Манский, в свою очередь, рассказал, что в прошлом году «Артдокфест» проходил 11 раз в разных городах и информация о жалобах на него ему не поступала.

Организатор фестиваля подчеркнул, что ни одна из представленных на «Артдокфесте» работ не была направлена на пропаганду национальной розни или разжигание ненависти к русскому народу.

По информации

"Новой газеты" , Манский также отметил, что «Артдокфест» направлен на «развитие документального кино, поиск новых форм неигрового кинематографа, развитие киноязыка», и назвал все обвинения в свой адрес «недопустимыми и оскорбительными».

В декабре прошлого года произошел скандал после того, как активисты SERB Юрий Горошко, Оксана Шкода, а также лидер движения Игорь Бекетов

сорвали

показ украинского фильма на фестивале «Артдокфест». В итоге суд арестовал

всех троих на семь суток.

Горошко, Бекетова и Шкоду

задержали

и доставили в полицию после того, как они 10 декабря ворвались в зрительный зал кинотеатра «Октябрь», где начался показ фильма о войне в Донбассе «Полет пули». По словам очевидцев, они кричали «Не будет фильма против русских!» и разлили пахучую жидкость. Также сообщалось, что один из недовольных показом облил мочой экран.

Организаторы фестиваля после произошедшего

сняли с показа

другой украинский документальный фильм — «Война ради мира» — из-за возможных угроз безопасности зрителей. К тому же в Министерстве культуры осудили саму возможность его демонстрации в России и направили в Генпрокуратуру запрос, чтобы кинокартину проверили на экстремизм.

Впервые выставка «Джок Стерджес. Без смущения» открылась в Центре фотографии братьев Люмьер в Москве в начале сентября 2016 года. Она состояла из фотографий семей нудистов Франции , Северной Калифорнии и Ирландии , с которыми Стерджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении долгой карьеры.

После первого открытия выставки разгорелся

скандал, в ходе которого сенатор Елена Мизулина потребовала от прокуратуры проверить выставку, поскольку ее организаторы якобы могут поддерживать детскую порнографию. Ее позицию разделила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

На следующий день украинский безработный, активист националистического движения SERB Александр Петрунько облил сероводородной грязью работы Стерджеса. Его арестовали на семь суток за мелкое хулиганство, вскоре после этого инцидента организаторы закрыли выставку.

Спустя год экспертиза признала полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень представленных на выставке работ. По словам куратора, убытки от закрытия экспозиции составили около полутора миллионов рублей.

Новый вариант

выставки под названием «Без смущения 2.0» открылся 8 декабря 2017 года, выставка была дополнена частично опубликованным заключением Следственного комитета, статьями из СМИ по этому делу, репликами провокаторов сентябрьских событий, фрагментами телевизионных передач, раздувавших шумиху вокруг выставки.

Открытие выставки сопровождалось повышенными мерами безопасности: на входе в галерею было увеличено количество охранников для досмотра. В день открытия активист движения SERB Александр Петрунько облил одну из фотографий некоей плохо пахнущей жидкостью. Он был задержан, Замоскворецкий суд Москвы

назначил

ему восемь суток административного ареста.