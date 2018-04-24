Сколько бизнес потратил на рекламу у российских блогеров в 2017 году — исследование PRT

Всего было опрошено 52 компании. Общий объем рынка был выявлен методом экстраполяции с учетом бюджетов, выделяемых на интернет-рекламу.

Больше всего средств на работу с блогерами тратят банки, компании-производители товаров народного потребления и представители beauty-сегмента, уточнили в PRT Edelman Affiliate.

Исследователи также опросили продюсерские центры и блогерские агентства и выяснили, что «около 60% их доходов» поступает от компаний из списка топ-100 рекламодателей, отметил генеральный директор Глеб Сахрай

Он добавил, что рекламодатели «неохотно раскрывали точные цифры» в ходе опроса, однако их «удалось убедить», что это позволит «понять реальный объем рынка блогерских интеграций, который по-настоящему интересен».

Объем рынка вырос на 147% по сравнению с 2016 годом. В текущем году его рост несколько замедлится и составит порядка 47%, отметили в PRT Edelman Affiliate.