Россияне уверены, что спортивные объекты к ЧМ‑2018 сдадут в срок 

Большинство жителей страны уверены, что Россия сможет вовремя сдать все спортивные объекты, необходимые для проведения предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, при этом объекты будут высокого качества и будут востребованы после мероприятия, передает Федеральное агентство новостей.
Социологи в ходе опроса фонда «Общественное мнение» спросили у населения, успеет ли Россия полностью подготовить необходимые для проведения чемпионата инфраструктуру и спортивные объекты.
«Позитивно ответили на вопрос 80% респондентов. 7% считают, что объекты не будут готовы, а 13% затруднились ответить. О высоком качестве объектов ЧМ-2018 заявили более двух третей участников опроса, о невысоком — 16%, еще 17% затруднились ответить», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».