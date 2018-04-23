Россияне уверены, что спортивные объекты к ЧМ‑2018 сдадут в срок

Большинство жителей страны уверены, что Россия сможет вовремя сдать все спортивные объекты, необходимые для проведения предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, при этом объекты будут высокого качества и будут востребованы после мероприятия, передает Федеральное агентство новостей

Социологи в ходе опроса фонда «Общественное мнение» спросили у населения, успеет ли Россия полностью подготовить необходимые для проведения чемпионата инфраструктуру и спортивные объекты.

«Позитивно ответили на вопрос 80% респондентов. 7% считают, что объекты не будут готовы, а 13% затруднились ответить. О высоком качестве объектов ЧМ-2018 заявили более двух третей участников опроса, о невысоком — 16%, еще 17% затруднились ответить», — говорится в сообщении.