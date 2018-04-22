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Жители Северного округа высоко оценили оказание госуслуг полицией
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Жители Северного округа высоко оценили оказание госуслуг полицией 

Вечерняя Москва 1 час назад
Общественный Совет Управления внутренних дел Северного округа провел опрос жителей САО Москвы о предоставляемых полицией услугах.
Подавляющее большинство населения Северного административного округа столицы дали положительную оценку работы полиции по выдаче справок о судимости и добровольной дактилоскопии.
— За первый квартал 2018 года в территориальные отделы обратились 150 человек за получением госуслуг, — рассказала «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина. — Восемь из них пришли добровольно пройти дактилоскопическую регистрацию, а 142 обратились за получением справок об отсутствии судимости.
Отметим, что все сто процентов респондентов положительно оценили работу полицейских по этим направлениям работы.
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