Жители Северного округа высоко оценили оказание госуслуг полицией

Общественный Совет Управления внутренних дел Северного округа провел опрос жителей САО Москвы о предоставляемых полицией услугах.

Подавляющее большинство населения Северного административного округа столицы дали положительную оценку работы полиции по выдаче справок о судимости и добровольной дактилоскопии.

— За первый квартал 2018 года в территориальные отделы обратились 150 человек за получением госуслуг, — рассказала «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина . — Восемь из них пришли добровольно пройти дактилоскопическую регистрацию, а 142 обратились за получением справок об отсутствии судимости.

Отметим, что все сто процентов респондентов положительно оценили работу полицейских по этим направлениям работы.