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70 процентов французов опасаются расистских проявлений на ЧМ-2018
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70 процентов французов опасаются расистских проявлений на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Социологическое агентство провело связанный с отношением к проблеме расизма опрос во Франции по заказу канала RTL. Выяснилось, что 70 процентов опрошенных беспокоятся, что в России возникнут связанные с расизмом проблемы во время ЧМ-2018. 47 процентов респондентов считают расизм распространенной проблемой в футболе в целом. 75 процентов считают, что судья должен иметь право остановить игру, если зафиксирует проявление расизма.
Ранее ФИФА завела дело по поводу расистского поведения болельщиков на товарищеском матче Франции с Россией.
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