Больше половины французов недовольны действиями Макрона на посту президента 

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Более половины французов выразили недовольство действиями Эмманюэля Макрона на посту президента Франции. Таковы результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.
На вопрос «Удовлетворены ли вы политикой Эмманюэля Макрона», 44% респондентов ответили положительно, а 55% заявили, что разочарованы действиями президента, находящегося у власти почти год. 1% принявших участие в опросе затруднились ответить на поставленный вопрос.
Аналогичным образом французов попросили оценить деятельность премьер-министра страны Эдуара Филиппа. 50% респондентов заявили, что недовольны работой Филиппа, и только 45% отметили, что относятся положительно к его действиям.
Опрос был проведен 12-21 апреля. В нем приняли участие почти 2000 человек старше 18 лет.
Эмманюэль Макрон, занимавший в 2014 — 2016 годах пост министра экономики Франции, стал самым молодым главой Французской Республики. Он одержал победу по итогам второго тура выборов 7 мая 2017 года, набрав 66,1% голосов. Его соперницей в решающем раунде стала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая получила тогда около 34% голосов.