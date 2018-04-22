Больше половины французов недовольны действиями Макрона на посту президента

ПАРИЖ, 22 апреля. / ТАСС /. Более половины французов выразили недовольство действиями Эмманюэля Макрона на посту президента Франции . Таковы результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop), опубликованные в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

На вопрос «Удовлетворены ли вы политикой Эмманюэля Макрона», 44% респондентов ответили положительно, а 55% заявили, что разочарованы действиями президента, находящегося у власти почти год. 1% принявших участие в опросе затруднились ответить на поставленный вопрос.

Аналогичным образом французов попросили оценить деятельность премьер-министра страны Эдуара Филиппа. 50% респондентов заявили, что недовольны работой Филиппа, и только 45% отметили, что относятся положительно к его действиям.

Опрос был проведен 12-21 апреля. В нем приняли участие почти 2000 человек старше 18 лет.