Сельское хозяйство России: стабилизация или стагнация?

17 апреля компанией «Сингента» был представлен Третий ежегодный Индекс развития сельхозтоваропроизводителей России . Это масштабное исследование базируется на данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения , который был проведен в марте 2018 года. Его участниками стали руководители 100 ведущих фермерских хозяйств и агрофирм, специализирующихся на растениеводстве, из 20 субъектов России. Авторы этого ежегодного исследования стремились понять, насколько сегодня уверены сельхозпроизводители в перспективах ведения своего бизнеса, собираются ли осуществлять новые инвестиции в развитие агрохозяйств, развивать современное семеноводство, применять эффективные и безопасные удобрения и средства защиты культур. Еще одним значимым аспектом исследования стало кредитование компаний и фермеров. Ответы на все эти вопросы позволили сформировать целостную картину, получить представление, решения необходимы, чтобы увеличить производительность отечественного агробизнеса и эффективно модернизировать сельское хозяйство.

Что день грядущий нам готовит?

Первое и, пожалуй, основное. Российская сельскохозяйственная отрасль, которая на протяжении нескольких лет показывала бурный рост, сейчас перешла в фазу стабилизации. Такой вывод был сделан на основе общей оценки респондентами результатов года. В 2017-м году — 3,57 балла из пяти возможных. А вот предыдущий 2016-й набрал 3,89 балла, и для российских аграриев он стал наиболее удачным с 2013 года.

Планы на 2018 год оказались несколько скромнее по сравнению с ожиданиями в предыдущие годы. Посевные площади будут расширяться, но количество тех, кто собирается это делать, сделать снизилось до 24% (в 2017-м — 27%). Соответственно, уменьшилось количество аграриев, рассчитывающих на рост доходов от продажи сельскохозяйственной продукции — 67% против 86% в 2017-м. При этом многие — 35% — все же думают о значительном росте доходов, но одновременно вырос процент тех, кто хочет зафиксировать прибыль на прежнем уровне: если в 2017 году на это были ориентированы 15% опрошенных, то теперь — 23%.

Планы относительно вложений в развитие бизнеса также немного скорректировались. Если в прошлом году в основной капитал инвестировали 71% компаний, то в нынешнем — 57%; в оборотный — 44% и 62% соответственно. При этом практически не изменилось количество инвестирующих в новых методы ведения хозяйства и современные технологии. 51% компаний планируют совершенствовать защиту растений, 49% респондентов будут инвестировать в удобрения, а 48% — в селекционные работы.

Из позитивного. Данные исследования свидетельствуют, что впервые за последние три года возросла доступность кредитов. В 2016 и 2017 годах 71% респондентов прибегали к услугам кредитования бизнеса, а в 2018 году 76% опрошенных заявили о намерении воспользоваться такой возможностью. Причем значительная часть кредитов — 57% — предназначается для приобретения семенной продукции.

Полученные данные подтверждают, что на российском сельскохозяйственном рынке сформировался достаточно большой кластер компаний, которые не стремятся получить сиюминутную отдачу. Эти хозяйства прогнозируют свою деятельность на средне— и долгосрочную перспективу. По-прежнему ключевыми факторами при определении роста доходности остаются низкая себестоимость и высокие потребительские цены на продукцию растениеводства, а также постоянное повышение качества конечного продукта.

Мнение экспертов

Итак, развитие рынка очевидно замедлилось. «Еще в прошлом году были заметны первые признаки торможения. Сегодня они усиливаются и начинают проявляться повсеместно. Снижение ожиданий компаний в части доходности, сокращение доли тех, кто планирует увеличить посевные площади и падение инвестиций — тенденции, которые прослеживаются в Индексе-2018. Эффект от реализации политики импортозамещения и девальвации рубля практически исчерпал себя. Поэтому теперь основной точкой для поддержания роста должен стать курс на расширение экспортного потенциала. От того, удастся ли это российским аграриям, будет зависеть, перейдем ли мы к новому росту или нас ждет некая стагнация. Второй важной особенностью наступающего периода может стать усиление политической нестабильности со стороны мировых аграрно-продовольственных рынков и, соответственно, резкие ценовые толчки извне», — считает Дмитрий Рылько , генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Конечно, ситуация непростая. Однако стабилизация не синоним стагнации — сейчас все зависит от правильности выбранного вектора развития, умения расставлять приоритеты и просчитывать риски. «Сегодня мы переходим на новую стадию, в которой конкурентоспособность и снижение издержек становятся определяющими факторами. Российские аграрии научились считать деньги, и даже сейчас многие компании продолжают наращивать инвестиции, в том числе и в инновационные системы защиты растений, и высокопродуктивные гибриды. 2/3 участников опроса важнейшим фактором в выборе семян назвали не стоимость, а продуктивность. Такое же количество компаний планирует увеличить доходность от реализации аграрной продукции. В связи с тем, что сегодня при приобретении средств защиты растений на первый план выходит цена, мы намерены локализовать производство до 80% от объема продаж к 2019 году, а к 2021 году — до 80% всего портфеля СЗР», — комментирует глава представительства компании «Сингента» в Российской Федерации и СНГ Андрей Рогов

Заместитель директора компании «Сингента» в России и СНГ Андрей Рогов