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Ставропольский край — в тройке лучших для отдыха на майские праздники
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Ставропольский край — в тройке лучших для отдыха на майские праздники 

АиФ Ставрополье 37 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольский край занял третью строчку в рейтинге самых популярных регионов России для отдыха на майских праздниках. Данные предоставил STAV.AIF.RU российский сервис бронирования отелей и домов Tvil.ru.
Сервис составил список самых популярных направлений внутреннего туризма с 29 апреля по 10 мая 2018 года на основании заказов пользователей. Москву и Санкт-Петербург из рейтинга намеренно исключили.
Самыми востребованными оказались курорты Крыма и Краснодарского края, Ставрополье замыкает тройку лидеров. Также россияне бронировали жильё для отдыха в Татарстане, Карелии, Московской, Тверской, Ленинградской, Ярославской и Калининградской областях.
По данным сервиса, россияне, выбравшие Ставропольский край, чаще всего бронируют гостиницы и квартиры в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В среднем, они рассчитывают отдохнуть на курортах КМВ шесть ночей и тратят на проживание менее 1 500 рублей в сутки.
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