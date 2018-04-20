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Россияне назвали Олега Табакова любимым режиссером
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Россияне назвали Олега Табакова любимым режиссером 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Олег Табаков — один из любимых россиянами режиссеров, показали данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Его имя назвали 10% опрошенных, столько же только у Никиты Михалкова. Среди актеров он набрал 8%, а это второе-третье место, уступив только Сергею Безрукову. Его имя известно почти каждому (95%), а среди 45-59-летних респондентов его знают абсолютно все.
Кинокартины с участием Олега Табакова видели 94% россиян, среди них им лучше всего запомнились «Семнадцать мгновений весны», «Человек с бульвара Капуцинов», "Москва слезам не верит".
Ранее стало известно, что скончавшийся 12 марта этого года Олег Табаков посмертно награжден почетным призом ММКФ.
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