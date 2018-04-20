Названы лучшие «винные» регионы России 

Крым занял первое место среди российских регионов, производящих вино. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В топ-5 туристических регионов с лучшим вином вошли Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская и Тверская области. При этом Крымский полуостров набрал 64 процента голосов, Кубань — 30 процентов, а Ставрополье, Ростовская и Тверская области — по 2 процента.
По мнению участников опроса, лучшие вина производят на Южном берегу Крыма (Алуштинская долина, Красный камень), на юго-восточном побережье полуострова (Новый Свет, Судак, Коктебель, Солнечная долина), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве.
Из винных территорий Краснодарского края туристы предпочитают Тамань, Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо.
В Ставрополье участники опроса отметили Пятигорск и долину Кумы, в Ростовской области -Азовский и Цимлянский районы, а в Тверской области — Весьегонск.