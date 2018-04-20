Ещё
Названы лучшие «винные» регионы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие «винные» регионы России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Крым занял первое место среди российских регионов, производящих вино. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В топ-5 туристических регионов с лучшим вином вошли Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская и Тверская области. При этом Крымский полуостров набрал 64 процента голосов, Кубань — 30 процентов, а Ставрополье, Ростовская и Тверская области — по 2 процента.
По мнению участников опроса, лучшие вина производят на Южном берегу Крыма (Алуштинская долина, Красный камень), на юго-восточном побережье полуострова (Новый Свет, Судак, Коктебель, Солнечная долина), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве.
Из винных территорий Краснодарского края туристы предпочитают Тамань, Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо.
В Ставрополье участники опроса отметили Пятигорск и долину Кумы, в Ростовской области -Азовский и Цимлянский районы, а в Тверской области — Весьегонск.
Российская Газета: последние новости
Доступностью бесплатного образования обеспокоены 60% россиян Жители стран Запада считают, что Google и Facebook манипулируют информацией Исследование: россияне в марте увеличили покупки шоколада, кофе и воды
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей307
Путин инициировал важное совещание335
«Весь салон залит кровью»137
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40043
В России может резко подорожать сотовая связь57
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение