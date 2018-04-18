Жители Швеции выступили за запрет попрошайничества

Социологический центр «Новус» провел опрос в Швеции , согласно которому 80% респондентов поддержали закон о запрете попрошайничества. С этим мнением категорически не согласны местные власти, сообщило ИА FlashNord

Румыния, Болгария, Мигранты из Восточной Европы и бедных стран ЕС Албания ) заполонили Швецию. Более четырех тысяч человек зарабатывают на жизнь попрошайничеством. Министр финансов Магдалена Андерссон считает, что после принятия закона потребуются дополнительные расходы на усиление городских улиц сотрудниками полиции. Христианско-демократическая партия также исключает эту возможность.

Представитель Левой партии по экономико-политическим

вопросам Улла Андерссон заявил, что «мы должны помогать людям на месте и быть достойным обществом, где есть место состраданию». Он добавил, что бедность запретить нельзя.

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