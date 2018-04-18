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Жители Швеции выступили за запрет попрошайничества
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Жители Швеции выступили за запрет попрошайничества 

360tv.ru 1 час назад
Социологический центр «Новус» провел опрос в Швеции, согласно которому 80% респондентов поддержали закон о запрете попрошайничества. С этим мнением категорически не согласны местные власти, сообщило ИА FlashNord.
Мигранты из Восточной Европы и бедных стран ЕС (Румыния, Болгария, Албания) заполонили Швецию. Более четырех тысяч человек зарабатывают на жизнь попрошайничеством. Министр финансов Магдалена Андерссон считает, что после принятия закона потребуются дополнительные расходы на усиление городских улиц сотрудниками полиции. Христианско-демократическая партия также исключает эту возможность.
Представитель Левой партии по  экономико-политическим
вопросам Улла Андерссон заявил, что «мы должны помогать людям на месте и быть достойным обществом, где есть место состраданию». Он добавил, что бедность запретить нельзя.
Нижегородские волонтеры спасли 66‐летнего инвалида, которого из Одесской области похитили молдаване. Валерий Швец три года просил милостыню — все это время мужчина почти не осознавал, что происходит вокруг.
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