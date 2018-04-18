Россиян задумали лишить льготных цен на лекарства и еду

Правительство обсуждает возможность отмены льготной ставки НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 10 процентов на некоторые категории товаров. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас НДС по ставке 10 процентов взимается с продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Отмечается, что результатом возможной отмены льгот станет увеличение адресной социальной поддержки в соответствии с поручением президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию.

В то же время чиновники ищут возможность сохранить льготную ставку на еду и лекарства, так как это товары первой необходимости. Кроме того, обсуждается введение адресных субсидий. Тем не менее, определенности пока на этот счет нет.

По словам участника совещания в правительстве, исследования показывают, что в большинстве случаев бюджетная субсидия эффективнее налоговых льгот. Однако, по мнению директора Независимого института социальной политики Высшей школы экономики Лилии Овчаровой , при падающих доходах населения любой маневр выглядит напряженно.