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Россиян задумали лишить льготных цен на лекарства и еду
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Россиян задумали лишить льготных цен на лекарства и еду 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Правительство обсуждает возможность отмены льготной ставки НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 10 процентов на некоторые категории товаров. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.
Сейчас НДС по ставке 10 процентов взимается с продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Отмечается, что результатом возможной отмены льгот станет увеличение адресной социальной поддержки в соответствии с поручением президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию.
В то же время чиновники ищут возможность сохранить льготную ставку на еду и лекарства, так как это товары первой необходимости. Кроме того, обсуждается введение адресных субсидий. Тем не менее, определенности пока на этот счет нет.
По словам участника совещания в правительстве, исследования показывают, что в большинстве случаев бюджетная субсидия эффективнее налоговых льгот. Однако, по мнению директора Независимого института социальной политики Высшей школы экономики Лилии Овчаровой, при падающих доходах населения любой маневр выглядит напряженно.
Источник «Ведомостей» прогнозирует, что в 2018-2019 годах льготная ставка обойдется бюджету 600-650 миллиардов рублей. В 2016 году Минфин уже предлагал поднять льготную ставку в 2017 году до 12 процентов, а потом каждый год увеличивать ее на 2 процентных пункта. Более того, министерство предлагало повысить нельготную ставку НДС с 18 до 20 процентов.
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