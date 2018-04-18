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Генпрокурор: Количество заключенных россиян за 10 лет снизилось на треть
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Генпрокурор: Количество заключенных россиян за 10 лет снизилось на треть 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с отчетом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2017 г.
«В результате гуманизации уголовного законодательства и принятия ряда организационных мер за 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть и сегодня составляет 602 тыс.», — сообщил Ю. Чайка.
Он так же отметил, что, как следствие, снизилось и число нарушений закона, связанных с правильным содержанием осужденных и следственно арестованных лиц.
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