Ещё
Российские путешественники назвали страну с самым вкусным пивом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские путешественники назвали страну с самым вкусным пивом 

Свободная пресса 2 часа назад
Большинство российских туристов уверены, что самое вкусное пиво варят в Чехии. Такие данные содержаться в исследовании, проведенном порталом Skyscanner.
Согласно опросу, 44 процента российских путешественников уверены в том, что лучшее пиво нужно искать в Чехии. Немецкое пиво завоевало 23 процента голосов. Вкусное пиво, по мнению 18 процентов опрошенных, можно отведать в Бельгии.
Также в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия, Англия, Нидерланды, Шотландия, Япония, Мексика и США.
Новости туризма: Составлен топ-10 городов России, где хорошо отдыхать с детьми
Свободная пресса: последние новости
Россия не поверила Пескову: Олигархи в стране есть Макрон в интервью журналистам назвал себя «ровней Путину» В Кремле опровергли информацию о письме Скрипаля Путину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой154
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
Миру предрекли глобальное финансовое крушение119
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море32
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение