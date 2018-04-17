Российские путешественники назвали страну с самым вкусным пивом 

Большинство российских туристов уверены, что самое вкусное пиво варят в Чехии. Такие данные содержаться в исследовании, проведенном порталом Skyscanner.
Согласно опросу, 44 процента российских путешественников уверены в том, что лучшее пиво нужно искать в Чехии. Немецкое пиво завоевало 23 процента голосов. Вкусное пиво, по мнению 18 процентов опрошенных, можно отведать в Бельгии.
Также в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия, Англия, Нидерланды, Шотландия, Япония, Мексика и США.
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