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Минкавказ: почти половина россиян оценивают ситуацию на Северном Кавказе положительно
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Минкавказ: почти половина россиян оценивают ситуацию на Северном Кавказе положительно 

ТАСС 2 часа назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 47% россиян по итогам 2017 года оценивают ситуацию на Северном Кавказе позитивно, в то время как по итогам 2016 года этот показатель был равен 33%. Об этом на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в городе Ессентуки сообщил глава ведомства Лев Кузнецов.
"Уже по опросу независимых экспертов уже более 47% жителей России позитивно оценивают ситуацию на Кавказе. В 2013 году мы имели только 20%, в 2016 году — 33%", — сказал он.
Отдельно Кузнецов отметил проект «Северный Кавказ. Семь историй», «который позволил жителям нашей страны, от Запада до Востока, от Севера до Юга действительно посмотреть на Северный Кавказ другими глазами, что, в конечном итоге, формирует и дает серьезное подспорье по всем нашим направлениям».
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