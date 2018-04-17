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Чехия возглавила рейтинг стран с самым вкусным пивом
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Чехия возглавила рейтинг стран с самым вкусным пивом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более половины российских путешественников уверены, что самое вкусное пиво варят в Чехии. Такой результат показало исследование, которое провел Skyscanner.
Специально к началу сезона прогулок и отдыха на свежем воздухе портал опросил российских путешественников и узнал, какое пиво они считают самым вкусным.
Победила Чехия, почти половина (44%) российских туристов единодушны в том, что лучшее пиво нужно искать именно в этой стране.
Не менее знаменитое немецкое пиво, для приготовления которого в Германии с 1516 года разрешено использовать исключительно воду, хмель, солод и дрожжи, завоевало 23% поклонников напитка из России. Бельгия с ее оригинальными элями и ламбиками заняла почетное третье место с 18% голосов.
Также в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия (6%), Англия (2,3%), Нидерланды (1,8%), Шотландия и Япония (по 1,3%), Мексика (1,2%) и США (1%).
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