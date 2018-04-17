Чехия возглавила рейтинг стран с самым вкусным пивом

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Более половины российских путешественников уверены, что самое вкусное пиво варят в Чехии . Такой результат показало исследование, которое провел Skyscanner.

Специально к началу сезона прогулок и отдыха на свежем воздухе портал опросил российских путешественников и узнал, какое пиво они считают самым вкусным.

Победила Чехия, почти половина (44%) российских туристов единодушны в том, что лучшее пиво нужно искать именно в этой стране.