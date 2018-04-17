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Безработица в Британии — на минимуме с 1975 года
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Безработица в Британии — на минимуме с 1975 года 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Безработица в Британии в период с декабря по февраль снизилась до 4,2%, тогда как в ноябре-январе она составляла 4,3%, показывают данные Национального статистического управления (ONS).
Согласно данным, безработица в стране опустилась до минимального уровня с 1975 года. Опрошенные агентством Reuters аналитики предполагали, что показатель останется неизменным.
Годом ранее безработица в Британии составляла 4,7%.
Число безработных в декабре — феврале 2018 года составило 1,42 млн, сократившись на 16 тыс. по сравнению сентябрем — ноябрем 2017 года и на 136 тыс. по сравнению с аналогичным периодом год назад.
Количество работающих британцев от 16 до 64 лет в период за декабрь — февраль в годовом выражении выросло на 405 тыс. — до 31 млн, что составляет 75,4% от всего трудоспособного населения.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране как без учета, так и с учетом бонусов выросла на 2,8%, согласно данным статистического управления.
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